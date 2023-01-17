"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЕННАЛЕ «РАДОСТИ ТАШКЕНТА»

Накануне нового, 2023 года в Детскую школу музыки и искусства №12 города Нукуса пришла радостная весть. Воспитанники отделения изобразительного искусства данной школы Саида Жуманиязова (педагог Р.Генжебеков) и Улбиби Кеунимжаева (педагог С.Жиемуратов) заняли почетное второе место на IX международном биеннале детского рисунка «Радости Ташкента», проходившем в городе Ташкенте с 19 по 23 декабря минувшего года.

В этом конкурсе принимали участие более двух тысяч ребят из Республики Узбекистан, а также Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Италии, России, Беларуси, Таиланда, Франции, Азербайджана, Индии и Малайзии.

Представители Республики Каракалпакстан С.Жуманиязова и У.Кеунимжаева удостоились серебряной медали и диплома этого конкурса.

— Мы очень рады, что наши воспитанницы отличились своими талантами в таком престижном творческом конкурсе и заняли второе место, — говорит педагог С. Жуманиязовой Рашид Генжебеков. — Это стало подарком к новому году. Стоит отметить, что недавно в конкурсе, организованном Каракалпакским Республиканским Советом Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат», посвященном 30-летию Конституции Республики Узбекистан, моя ученица С.Жуманиязова заняла одно из почетных мест, и награждена от организаторов конкурса дипломом и планшетом.

Надеюсь, что и в новом году воспитанники нашей школы будут радовать своих родителей и педагогов успехами.

Торжественное вручение дипломов прошло в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана.

Х. ХАЛИЛАЕВА