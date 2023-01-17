Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:10:20, 17.01.2023
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

МЕЖДУНАРОДНОЕ БИЕННАЛЕ «РАДОСТИ ТАШКЕНТА»

Накануне нового, 2023 года в Детскую школу музыки и искусства №12 города Нукуса пришла радостная весть. Воспитанники отделения изобразительного  искусства данной школы Саида  Жуманиязова (педагог Р.Генжебеков) и Улбиби Кеунимжаева (педагог С.Жиемуратов) заняли почетное второе место на IX международном биеннале  детского рисунка «Радости Ташкента», проходившем в городе Ташкенте с 19 по 23 декабря минувшего года.

В этом конкурсе принимали участие более двух тысяч ребят из Республики Узбекистан,  а также Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Италии, России, Беларуси, Таиланда, Франции, Азербайджана, Индии и Малайзии.

Представители Республики Каракалпакстан С.Жуманиязова и У.Кеунимжаева удостоились серебряной медали  и диплома этого  конкурса.

— Мы очень рады, что наши воспитанницы отличились своими талантами в таком престижном творческом  конкурсе и заняли второе место, — говорит педагог С. Жуманиязовой Рашид Генжебеков. — Это стало подарком к новому году. Стоит отметить, что недавно в конкурсе, организованном Каракалпакским Республиканским Советом  Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат», посвященном 30-летию Конституции Республики Узбекистан, моя ученица С.Жуманиязова заняла одно из почетных мест, и награждена от организаторов конкурса дипломом и планшетом.

Надеюсь, что и в новом году воспитанники нашей школы будут радовать своих родителей и педагогов успехами.

Торжественное вручение дипломов прошло в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана.

Х. ХАЛИЛАЕВА

 

14 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF