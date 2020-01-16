Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

НОВОВВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

Недавно в Нукусе прошел однодневный семинар-тренинг для представителей СМИ Каракалпакстана на основании программы фасилитативной сессии по курсу "Журналистика данных".

Организаторами мероприятия выступили представительство ЮНЕСКО в Узбе­кистане, Центр развития современной журналистики Узбекистана при финансовой поддержке посольства Великобритании в Узбе­кистане.

Это второй по счету семинар, который открыл для работников СМИ новые грани интернет-журналистики. В ходе занятий тренер Эмиль Фахреев подробно рассказал о том, что из себя представляет журналистика данных (дата-журналистика), медиапотребление и новые способы презентации информации. А также остановился на источнике данных и открытых данных, обсуждении проблем получения данных в госорганах и дал полезные советы по созданию дата-сетов, о правилах визуализации данных, об инфографике и о многом другом.

— Мы живем в век информации, поэтому в настоящее время представители СМИ нашей республики, применяя в своей статье элементы дата-журналистики, делают шаг к использованию новых возможностей, — говорит преподаватель отделения журналистики КГУ имени Бердаха Ерполат Жаримбетов. — Сегодня я получил много полезной информации по визуализации и об открытых данных. Современная журналистика требует краткого и интересного изложения данных. Сейчас читателям и телезрителям неинтересно читать длинные тексты и таблицы с цифрами. Поэтому подача материала в этом формате, безусловно, дает ожидаемые результаты. Целесообразно было бы, чтобы на подобные семинары пригласили и наших студентов — будущих журналистов.

В ходе семинара журналисты попробовали на практике применить свои навыки работы в Интернете, используя методы дата-журналистики.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: участники семинара.