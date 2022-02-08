"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-конференции

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА

За прошлый год подразделениями Ми­нистерством внутренних дел Республики Каракалпакстан раскрыто 66 коррупционных преступлений и 56 правонарушений в сфере экономики. В результате этих мер в пользу государства взыскано 1 млрд. 176 млн. 783 тысячи сумов.

В ходе профилактических мер по недопущению различных семейных неуряди­ц удалось сохранить 509 семей.

На днях в МВД республики состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы министерства за 2021 год.

В ней приняли участие министр внутренних дел А.Темирханов, другие ответственные работники, которые ответили на вопросы журналистов и блогеров. На пресс-конференции были затронуты вопросы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, кибер­преступности, выдачи водительских прав, установки и работы радаров на дорогах и камер видеонаблюдения в местах скопления народа и автомашин.

По данным пресс-службы министерства, в течение минувшего года более 52 тысячам гражданам выданы ID-паспорта, свыше 212 тысячи получили биометрические паспорта, более 72 тысяч — водительские права, а также прошли регистрирацию около 24 тысячи иностранных граждан.

Участники пресс-конференции осмо­трели недавно введенный в действие Центр автоматизированной информационной системы службы «102», который дает четкие оперативные сведения о событиях и происшествиях. Наличие данного Центра позволит быстро реагировать на вызовы и предупреждать преступления.

В завершение пресс-конференции министр призвал представителей СМИ и блогеров к совместной работе для профилактики правонарушений.

Х.Халилаева