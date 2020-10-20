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Пресс-конференции

ПОСВЯЩЕНА ХОДЖЕЙЛИЙСКОМУ РАЙОНУ

На днях в детской школе музыки и искусств №4 Ходжейлийского района прошла пресс-конференция. В ней приняли участие представители 4 секторов, хаким района Женис Ермашев, начальник отдела внутренних дел, руководитель государственной налоговой инспекции, прокурор района, представители различных отраслей народного хозяйства, журналисты и блогеры.

Организаторами пресс-конференции выступила пресс-служба Совета Министров Республики Каракалпакстан совместно с пресс-службой хакимията Ходжейлийского района.

Цель проведения пресс-конференции — ознакомление с ходом реформ, проводимых в районе, последними достижениями, с проблемами социального и бытового направления и планами на ближайшее будущее.

В своем выступлении хаким района отметил, что в настоящее время в Ходжейли проживают 123 тысячи граждан и в районе проводится определенная работа для обеспечения их жизни и труда.

— Недавно глава нашего государства посетил нашу республику и высказал свои предложения по социально-экономическому развитию, благоустройству нашего района, — сказал Ж.Ермашев. — Для этих целей государством нашему району выделено 443 млрд. сумов, а контроль за этими работами Президент возложил на руководителя Государственного налогового комитета Узбекистана.

Журналистами и блогерами были заданы вопросы на злободневные темы представителям сферы здравоохранения, дорожного хозяйства, туризма, махалли, предпринимательства.

У местного населения есть немало проблем, которые ждут своего решения. В основном, это касается обеспечения электричеством, природным газом, питьевой водой отдаленных сел района. В целом, в Ходжейли более 1600 семей вошли в "железную тетрадь". Специальной комиссией изучается их положение и поэтапно оказывается помощь.

Руководители соответствующих органов ответили на вопросы представителей СМИ, блогеров и на вопросы, поступившие в формате онлайн. Стоит отметить, что поступило более 100 вопросов и от жителей данного района. Руководители секторов обещали в скором времени решить их социальные и бытовые проблемы.

Х.Халилаева.

НА СНИМКЕ: во время пресс-конференции.

Фото М.Хабибуллаева.