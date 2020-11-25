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Пресс-конференции

«ДЕПУТАТ И СМИ: СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БУДУЩИЕ ПЛАНЫ»

Каракалпакский Республиканский совет Либерально-Демократической партии Узбекистана на днях в Нукусе провел пресс-конференцию, в которой приняли участие представители средств массовой информации, блогеры и депутаты от этой партии.

Вступительным словом мероприятие открыл и вел руководитель аппарата Каракалпакского Республиканского совета УзЛиДеП Шарап Отемисов.

В своем выступлении он остановился на проделанной партией работе за последние годы, на деятельности депутатов разных уровней.

Ш.Отемисов предложил предложил журналистам и блогерам работать вместе для налаживания более тесного контакта с избирателями, глубокого изучения их проблем и чаяний, а также освещения их деятельности в СМИ. Только так, по его словам, можно оправдать доверие народа. Ведь глава нашего государства подчеркивал, что не народ для государственных органов, а государственные органы должны служить народу. И в нашей стране осуществляются реформы на основании этого принципа.

Сегодня роль средств массовых информации в обществе укрепляется с каждым днем. Журналисты и блогеры поднимают самые злободневные и острые социальные проблемы, которые находят свои положительные решения.

Какова деятельность депутатов, представляющих свою партию, и насколько оправдывают они доверие своих избирателей? На каком уровне изучаются обращения юридических и физических лиц? Сдержали ли они свои предвыборные обещания? На эти и другие вопросы отвечали руководство и депутаты от Каракалпакского Республиканского совета Либерально-демократической партии Узбекистана.

Во время пресс-конференции обсуждались и такие темы, как регулярное проведение отчетных собраний депутатов и освещение их работы, а также будущие планы совместной деятельности с представителями средств массовой информации.

Х.Халилаева.

На снимке: во время пресс-конференции.

Фото М.Хабибуллаева.