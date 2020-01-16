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Медицина

ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ-3»

Реализация постановлений Президента Республики Узбекистан, связанные с осуществлением проекта "Здоровье-3" дают значительные положительные результаты в плане качественного улучшения медицинского обслуживания населения.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года центральные больницы и многопрофильные центральные поликлиники в районах, семейные поликлиники в городе Нукусе, Республиканский многопрофильный медицинский центр оснащены современным медицинским оборудованием на 9,3 миллиона долларов.

— Они обеспечены в надлежащем количестве новейшими дигитайзерами, рентгенными диагностическими аппаратами, ультразвуковыми аппаратами и дефрибилляторами, автоклавами, авторефрактометрами, гастрофиброскопами и щелевыми лампами, ЭКГ, мониторами, пульсоксиметрами, — говорит директор проекта "Здоровье-3" Т.Рузметова. — А также им переданы 70 единиц центрифуг, по 68 сухожаровых стерилизаторов, комплекты стоматологического оборудования, 56 дистилляторов, 324 компьютера. Этот перечень можно продолжать...

Радует, что вышеперечисленное и другое медицинское оборудование и инструменты успешно используются в диагностировании и лечении пациентов.

А.ЖИЕМУРАТОВ,

ККИА.