Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-конференции

ПОСВЯЩЕНА ИТОГАМ ГОДА

16 января этого года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности органов внутренних дел в минувшем году по обеспечению общественной безопасности, предотвращению правонарушений, а также актуальным задачам на текущий год.

По вопросам повестки дня пресс-конференции выступили министр внутренних дел Республики Каракалпакстан, полковник А.Темирханов, заместитель министра внутренних дел М.Рахматуллаев, начальник управления профилактики правонарушений министерства Р.Ешимбетов, начальник управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Ш.Абдуллаев.

Было отмечено, что в нашей стране под руководством Президента осуществляются широкомасштабные меры по сохранению мира и спокойствия, ранней профилактике правонарушений, защите законных прав граждан, укреплению доверия населения органам внутренних дел. В городе Нукусе создано Управление по координации деятельности органов внутренних дел и 6 его отделов, а в массиве "Джамбаскала" Турткульского района организовано отделение внутренних дел, в котором налажена деятельность служб следствия, миграции и оформления гражданства. Организован отдел внутренних дел вновь созданного Бозатауского района и укомплектован квалифицированными кадрами.

Учреждение должностей заместителей городского и районных отделов внутренних дел по делам молодежи, отдела по делам женщин в составе Управления профилактики правонарушений способствовало резкому снижению числе преступлений, совершенных юными гражданами и женщинами.

В минувшем году по сравнению с предыдущим годом общее количество преступлений снизилось на 5 процентов, в том числе в сфере уголовного розыска - на 18 процентов. Из 411 сходов граждан в 96-и сократилось число правонарушений, а в 161-м и вовсе не зафиксировано ни одного. Со времени действия в Нукусе концепции "Безопасный город" налажено круглосуточное патрулирование столицы.

Сотрудники органов внутренних дел четко осознают, что необходимо бороться не со следствием, а причиной преступления, своевременно устранять факторы его возникновения. Для этого нужно работать с населением в тесном контакте, изучать и решать проблемы, волнующие его.

В ходе мероприятия представители средств массовой информации и блогеры получили ответы на интересующие их вопросы.

ККИА