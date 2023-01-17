"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Молодежь XXI века

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СТИПЕНДИИ

Знание во все времена возвеличивало человека. Оно открывает большие возможности для реализации своих способностей, в результате чего мы находим свое место жизни. Магистрант 2 курса по специальности «телевидение и радиовещание» КГУ имени Бердаха Дильшада Даулетбаева по своему опыту знает, что каждый из нас должен в жизни опираться только на свои знания.

Накануне нового 2023 года в семью из Нукуса Дастана и Замиры Даулетбаевых пришла радостная весть: их средняя дочь Дильшада стала обладательницей Президентской стипендии, пройдя успешно все испытания.

Д.Даулетбаева свою мечту стать журналистом осуществила в 2017 году, получив образование в Узбекском государственном университете мировых языков и получив специальность «журналист-международник».

После окончания вуза она начала свою трудовую деятельность специалистом сектора «Информационная служба» в Федерации обществ защиты прав потребителей Республики Каракалпакстан, потом ведущим специалистом отдела этой федерации по работе с общественностью и международных отношений, а затем — главным специалистом этого отдела. Организаторские способности Дильшоды пригодились и на должностях руководителя пресс-службы хакимията города Нукуса, PR-менеджера Каракалпакского филиала «Yuksak Salohiyat». Во время работы главным специалистом в отделе Пенсионного фонда Министерства финансов Республики Узбекистан Дильшода побывала в 2019 году в Республике Корея на международной конференции по пенсионной системе стран Азии.

— В настоящее время я вместе с научным руководителем, кандидатом филологических наук Бахытом Палуановым, работаю над магистерской диссертацией на тему «Освещение социальных новостей стран Азии на телеканале CNN», — говорит Д. Даулетбаева.

Она пишет научные статьи и публикует их в республиканских и международных научных изданиях, готовится скоро защитить свою диссертацию.

Дильшода учебу в университете совмещает с работой на Каракалпакском телевидении. Она пробует свои способности в информационной передаче «Хабар», ведет утреннюю развлекательную передачу «Ассалам, Каракалпакстан», принимает участие и в других проектах телевидения. Ее старания были вознаграждены: теперь она будет получать самую высшую для студентов и магистрантов Президентскую стипендию. Впереди у Дильшоды долгая и интересная дорога к науке, полная новых открытий и ярких событий.

Х. ХАЛИЛАЕВА