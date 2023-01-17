"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА В ДЕЙСТВИИ:

улучшаются условия жизни жителей Караузякского района

На основе поручений, данных главой государства в ходе его визита в Республику Каракалпакстан 23-24 февраля 2022 года, за каждым городом и районом Приаралья были закреплены разные регионы нашей страны.

Так, за Караузякским районом была закреплена Наманганская область, в целях развития района была утверждена «Дорожная карта» из 35 пунктов. По предварительным расчетам, на реализацию данных мероприятий потребуется в общей сложности 1 триллион сумов, из которых 21,3 миллиарда сумов будут выделены из местного бюджета, 164,8 миллиарда сумов средств для осуществления ирригационно-мелиоративных мероприятий — от инициаторов, 2,5 миллиарда сумов — спонсорские средства, а также 815,5 миллиарда сумов — банковские кредиты и собственные средства.

За короткое время из местного бюджета профинансировано 10,1 миллиарда сумов, за счет средств инициатора — 7,8 миллиарда сумов, за счет спонсорских средств — 3 миллиарда сумов, всего 20,9 миллиарда сумов. В результате обеспечена реализация 29 задач, включенных в «Дорожную карту», 1 находится на этапе реализации, предпринимаются меры по выполнению 5 задач.

В частности, в поселке Куралпа отремонтировано 14,1 км внутренних дорог, в поселках Караузяк и Маденият выровнены тротуары, в поселках Койбак и Караузяк установлены уличные фонари. Кроме того, были отремонтированы дома Амангуль Галимбетовой и Розы Турдиевой, проживающих в райцентре — махаллях «Гарезсизлик гузари», введено в эксплуатацию 10 148 га земли на территории района.

В частности, инициаторами 7 проектов освоено 1000 гектаров земли, реконструировано 48 километров ирригационно-мелиоративной сети и осуществлена вспашка 30 гектаров земли. В районе посажено 130 тысяч саженцев тополя и 5 тысяч декоративных саженцев.

Для социально-экономического развития Караузякского района и создания новых рабочих мест сформирован адресный перечень из 24 проектов на сумму 727,9 миллиарда сумов. В результате реализации этих проектов будет создано 1230 новых рабочих мест.

Города и районы Наманганской области закреплены за 13 городами и селами района. В каждом сходе граждан махалли проводится масштабная работа по обеспечению занятости населения, оказанию социальной поддержки малообеспеченным семьям, лицам с ограниченными возможностями. Согласно поручению Администрации Президента семьям района, нуждающимся в социальной защите, безвозмездно доставлены емкости разного объема для хранения воды, продукты питания, сельскохозяйственная и текстильная продукция на сумму 2,1 миллиарда сумов.

— Наша территория закреплена за Папским районом области, который оказывает тесное содействие в обеспечении занятости населения и социальной поддержке малообеспеченных семей, — говорит председатель схода граждан аула имени академика С.Камалова Женис Бекбаулиев. — Каждый визит наших друзей из Намангана превращается в праздник дружбы. В результате установки контейнеров бытового обслуживания введены в эксплуатацию парикмахерская, салон красоты, ателье, автосервисы. Обеспечена занятость молодежи аула. Одной из серьезных проблем является принятие мер по обеспечению жителей отдаленных районов питьевой водой. Благодаря безвозмездной помощи наманганцев в населенных пунктах Ыргаклы и Каракуль построены мини-ЭКОС. В результате чистой питьевой водой были обеспечены около 100 жителей. Более того, установлено 47 напорных кранов. Для самозанятости населения каждому из 78 домохозяйств было предоставлено 20-30 птиц, а для получения молодежью заработка — бытовая техника, швейные машины и компьютерные комплекты. Кроме того, общеобразовательным школам и дошкольным образовательным ор­анизациям облас­ти переданы учебные принадлежности, компьютеры, ху­дожественная литература, спортивный инвентарь. Жители села очень довольны такой помощью.

Недавно в аул вновь приехала делегация из Папского района. Она побывала в домах малообеспеченных и нуждающихся семей. Айгуль апа Юсупбекова побеседовала с гостями, при этом она не могла скрыть слез радости и благодарила за то, что ей довелось дожить до этих дней. Почтенная мать, которой исполнилось 75 лет, молилась за мир и благополучие в стране.

Известно, что в На­мангане хорошо раз­виты текстильная и легкая промышленность. В настоящее время открыто более десяти тысяч свободных рабочих мест. Согласно плану в каждом районе области будет мобилизовано по 100 молодых людей, что обеспечит работой около 1400 караузякцев. Всего с деятельностью малых промышленных зон, действующих в Наманганской области, ознакомились 60 представителей предпринимательской сферы Республики Каракалпакстан, в том числе 20 из Караузякского района.

На месте пустующего здания Караузяк­ского агроэкономического колледжа сдано в эксплуатацию швейное предприятие стоимостью 4,3 миллиарда сумов. Государственную регистрацию прошло общество с ограниченной ответственностью «Namangan-Qorao’zaktekstil», созданы новые рабочие места.

— С запуском нового предприятия работой были обеспечены около 60 безработных домохозяек, — говорит менеджер предприятия Дильбар Камалова. — Наше предприятие оснащено современным оборудованием, доставленным из Китайской Народной Республики. В настоящее время нашими портнихами производятся 4-5 видов изделий. В ближайшее время планируется экспорт данной продукции в Российскую Федерацию. Для сотрудников созданы все условия. Необходимое сырье доставляется вовремя.

Кроме того, 10 женщинам района переданы швейные машины на сумму 50 миллионов сумов и тем самым обеспечена их занятость.

— В целях дальнейшего совершенствования социальной инфраструктуры сходов граждан аула, обеспечения занятости населения и их достойных условий жизни совместно с наманганцами проводится широкомасштабная работа, — говорит заместитель начальника отдела поддержки семьи и махалли Караузякского района Махамаддин Гулимбетов. — В марте текущего года доставлено и установлено в обозначенных местах 13 контейнеров на сумму 1,9 миллиарда сумов, включающих в себя возможности оказания услуг (парикмахерская, ателье, автомастерская). В результате теперь жители отдаленных районов имеют возможность пользоваться бытовыми услугами в своем районе, не выезжая в райцентр. В результате были созданы новые рабочие места. Это полезно во всех отношениях. Построены и сданы в эксплуатацию 10 мини-ЭКОСов для обеспечения чистой питьевой водой жителей сходов граждан аулов Бердах, имени академика С.Камалова, Куралпа, Маденият, Караузяк, Есимузяк. В частности, на местах особое внимание уделяется пожилым людям. Всем сходам граждан района подарено 2000 книг.

— Врачи узкого профиля Наманганской области, такие как хирург, эндокринолог, онколог, кардиолог и детский невропатолог провели углубленное медицинское обследование населения, — говорит исполняющий обязанности начальника медицин­ского объединения Караузякского района Зарипбай Байниязов. — Врачи Наманган­ского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи во главе с кандидатом медицинских наук Равшанбеком Темировым выехали в многопрофильную поликлинику, семейные поликлиники, центры семейной медицины района, где провели диспансеризацию населения. Им было назначено необходимое лечение и даны соответствующие рекомендации. Более того, проведено медицинское обследование 20 больных с подозрением на врожденные пороки сердца, двое больных прооперированы в Наманганском областном кардиологическом центре. Администрация области передала в районные медицинские учреждения медицинское оборудование на сумму 998,5 миллиона сумов. В частности, в терапевтическое и детское отделения поставлено 10 небулайзеров, в родильное отделение — 1 кювез, 1 неонатальный монитор, 3 монитора для больных, 1 гематологический анализатор, для сельских семейных поликлиник — 4 аппарата ЭКГ, для детского отделения — 10 коек.

В ноябре этого года врачи из Намангана посетили районную многопрофильную поликлинику схода граждан аула Койбак, которая находится в самом отдаленном районе, и провели углубленное медицинское обследование жителей. По результатам медицинского обследования в стационарных условиях района будут лечится девять граждан, в лечебных учреждениях Наманганской области — шесть. Пациентам, проходящим стационарное лечение в этом учреждении, были вручены подарки.

Принимаются меры по укреплению материально-технической базы общеобразовательных школ и дошкольных образовательных организаций района, созданию достаточных условий для учащихся и воспитанников. В частности, 33 общеобразовательные школы обеспечены инвентарем (электронные доски, видеопроекторы, художественная литература) и 3 видами 198 музыкальных инструментов (рубаб, дойра, дутар) на сумму 313,8 миллиона сумов, дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории сходов граждан махаллей «Есим», «Куралпа», «Атамакан» и «Кутлымакан» обеспечены инвентарем на сумму 560 миллионов сумов. В соответствии с распоряжением хокима Наманганской области от 29 августа 2022 года в 6 дошкольных образовательных учреждениях установлены фильтры для очистки воды. На каникулах сто школьников района отдохнули в детском оздоровительном центре «Сохил» Касансайского района.

— Строительство дошкольного образовательного учреждения для детей из 56 домохозяйств, проживающих в населенных пунктах Самат, Тознинговули, Карамойын и Богеджейли оставалось насущной проблемой, — говорит председатель схода граждан аула Караузяк Жеткербай Ата­ниязов. — Мы обратились за практической помощью к руководителям Уйчинского района. С их помощью начато строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 80 мест. Оно будет введено в эксплуатацию в ближайшее время. Кроме того, 82 домохозяйствам была оказана различная спонсорская помощь.

Совместно с лидерами молодежи района реализуется ряд мероприятий по организации досуга молодежи района, привлечению ее к искусству, спорту, информационным технологиям, чтению. В частности, среди молодежи района были проведены соревнования по мини-футболу и настольному теннису на кубок хокима Наманганской области и марафон на 5000 шагов, победители которых были достойно награждены.

Созидательные работы, проводимые при практической поддержке хокимията области, служат дальнейшему улучшению условий жизни жителей Караузякского района, являющегося одним из отдаленных районов Приаралья, обеспечению их занятости и увеличению доходов, а главное, тому, чтобы они были удовлетворены своей жизнью.

Д.Абибуллаев,

УзА.