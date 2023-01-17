"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА В ДЕЙСТВИИ:

жители Нукусского района довольны поддержкой Самаркандской области

По инициативе главы государства за городами и районами Каракалпакстана закреплены области нашей страны, которые оказывают содействие социально-экономическому развитию регионов.

Самаркандская область оказывает содействие дальнейшему развитию Нукусского района Республики Каракалпакстан на основе своего опыта. Был специально разработан проект стоимостью 898,5 млрд сумов по социально-экономическому развитию этого района в 2022-2024 годах, сохранению здоровья населения, проведению строительной и созидательной работы, запуску новых предприятий и созданию рабочих мест.

В соответствии с данной инициативой была утверждена «дорожная карта», состоящая из 40 пунктов. К настоящему времени полностью обеспечено выполнение 36 ее пунктов. По оставшимся 4 пунктам работа продолжается.

В октябре 2022 года в Нукусе побывала делегация во главе с хокимом Самаркандской области Э.Турдимовым, в которую включили более 200 активистов, ответственных лиц предприятий и организаций. Они приняли участие в работе по сдаче в эксплуатацию новых объектов, оказанию помощи малообеспеченным семьям. В частности, сданы в эксплуатацию построенная на площади 6,5 га Площадь памяти, мечеть Имама Эшона, гостиница «Ургут» на 90 мест, дехканский рынок, включающий крупный торговый комплекс, махаллинские гузары.

С целью создания удобств для населения и предпринимателей ООО “Нурли келажак ишонч сервис” реконструирован старый рынок “Акмангит дехкон бозори”. В результате сданы в эксплуатацию 115 магазинов и 512 торговых прилавков, создана одна тысяча новых рабочих мест. Завершены работы по реконструкции центрального парка культуры и отдыха района. В целях развития гастрономического туризма создан центр самаркандского плова.

— Хокимият Самаркандской области оказывает безвозмездную помощь в укреплении материально-технической базы сферы здравоохранения, проведении сложных хирургических операций, — говорит заместитель начальника Нукусского районного медицинского объединения Сейтмурат Жаксимов. — В частности, хокимиятом области для районного медицинского объединения были приобретены в “UzAuto Motros” 3 машины марки “Дамас” для оказания населению услуг скорой медицинской помощи, один аппарат УЗИ, 1 портативный рентген аппарат и другое необходимое медицинское оборудование общей стоимостью 1,1 миллиарда сумов.

Медицинские работники из Самарканда активно помогают в проведении углубленного медицинского обследования жителей района. В многопрофильной центральной больнице Нукусского района 12 квалифицированными врачами области проведен медосмотр 42 малообеспеченных и больных граждан, 13 из них были прооперированы. Жители района надеются, что и в дальнейшем будет продолжаться такое сотрудничество.

Работа по ремонту 5 километров внутренних дорог в районном центре завершена, обновлена кровля 4 двухэтажных домов, в которых проживают 56 семей. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения домов более 51,8 тысячи жителей района отремонтировано 10 трансформаторов. Построены и сданы в эксплуатацию махаллинские гузары, здания для сходов граждан махаллей “Баканшаклы”, “Арбашы”, “Токтау”. Реконструировано здание схода граждан в ауле Кутанкуль. Для обеспечения 3 139 граждан этого аула чистой питьевой водой установлено 3 новых насоса.

— При практической помощи администрации и предпринимателей Самаркандской области приобретают благоустроенный облик не только центр Нукусского района, но и отдаленные районы, — говорит председатель схода граждан поселка Акмангит Елмурат Алламберганов. — Настоящим подарком для населения стала сдача в эксплуатацию махаллинского гузара. На первом этаже этого современного двухэтажного здания расположен офис схода граждан поселка, на втором этаже — информационно-ресурсный центр с книжным фондом около 73 тысяч наименований. Он стал излюбленным местом для читающей молодежи.

В целях дальнейшего интенсивного развития Нукусского района хокимиятом Самаркандской области планируется вместе с предпринимателями сформировать в сферах промышленности, услуг, сельского хозяйства 34 проекта общей стоимостью 513,1 миллиарда сумов, создать 2074 новых рабочих места, за счет этого обеспечить работой граждан, включенных в «железную», «женскую» и «молодежную» тетради. Наряду с этим, обществом с ограниченной ответственностью “AQMANG‘IT KAMALAK INVEST”, созданным на территории аула Крантау, реализован проект стоимостью 5,4 милларда сумов по производству 150 тысяч единиц швейной продукции. Для обучения и повышения квалификации рабочих, принятых на данное предприятие, были привлечены опытные специалисты из Турции. В дальнейшем планируется поставка производимой продукции не только на внутренний рынок, но и ее экспорт.

Вместе с тем в ауле Саманбай обществом с ограниченной ответственностью “SET NUKUS-TEXTILE” задействован проект стоимостью 5,4 миллиарда сумов, в результате создано 100 новых рабочих мест.

— Благодаря практической помощи предпринимателей в нашем ауле запущено новое швейное предприятие, и обеспечена занятость многих женщин, остававшихся без работы, — говорит работница ООО “SET NUKUS-TEXTILE” Адеми Жаналиева. — На нашем предприятии, оснащенном современными швейными машинками, мы производим различную одежду на основе поступающих от населения заказов. В настоящее время наша продукция реализуется на внутреннем рынке. В будущем ее будут экспортировать. Для работников созданы все условия, заработную плату выдают своевременно.

Малообеспеченным и безработных гражданам, включенным в «железную тетрадь», было передано два мотокультиватора, 300 домохозяйствам — 10 тысяч саженцев фруктовых деревьев, 3 сходам граждан — 10 инкубаторов и 20 домохозяйствам по 4 козы — всего 80 голов. Для 200 домохозяйств построены парники, еще для 50 домохозяйств — каркасные парники, 400 гражданам, включенным в «железную», «женскую» и «молодежную» тетради, хокимиятом области переданы газовые плиты и электрические печи. Кроме того, было роздано 8 основных видов продовольствия. Дети из Нукусского района отдохнули в детском оздоровительном лагере “Чорчинор”, расположенном в Ургутском районе, а для 100 ветеранов была организована поездка в Самарканд.

Построены дополнительные здания стоимостью 800 миллионов сумов для средних общеобразовательных школ №2 и №15, расположенных на территории аула Баканшаклы. В аулах Крантау, Такыркуль, Актерек, Арбашы, Баканшаклы, Кутанкуль, Кердер и Саманбай построены спортивные площадки “WORK OUT, в ауле Акмангит — 2 детские площадки.

За счет запуска до 1 октября 2023 года шести инвестиционных проектов стоимостью 143,2 миллиарда сумов планируется создание 280 новых рабочих мест. В частности, запуск проекта по созданию птицеводческого хозяйства стоимостью 35 миллиардов сумов позволит создать 100 новых рабочих мест, а реализация проекта “Жасмина Фруит Кластер” стоимостью 6 миллиардов сумов по созданию хранилища с холодильником — еще 30 новых рабочих мест.

Работы, проводимые при практической помощи Самаркандской области, способствуют социально-экономическому развитию Нукусского района, повышению благосостояния населения.

Д.Абибуллаев,

УзА.