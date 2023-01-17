"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

БЕЛТАУ: ВОПРОСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕШАЮТСЯ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев ознакомился с ходом проведения работ по бурению артезианских скважин на территории сельского схода граждан Белтау Тахтакупырского района и обеспечению местного населения качественной питьевой водой.

С целью успешного решения вышеуказанных задач в республику были завезены девять высокотехнологичных бурильных установок, в том числе, 4 единицы марки УРБ 25 и 6 единиц — УРБ 600.

На сегодняшний день на территории схода граждан пробурено несколько скважин глубиной от 480 до 520 метров, через которые жители получают чистую артезианскую воду.

Кроме того, здесь осуществляется работа по освоению новых посевных площадей общим объемом 2,5 тысячи гектара. Для этого мобилизована необходимая техника, а также создается 12 искусственных водоемов, которые будут питаться от пробуренных скважин.

Осуществляемые меры позволят не только обеспечить население качественной питьевой водой, но и расширять площади пахотных земель, что позитивно скажется на занятости граждан и их благосостоянии.

В ходе поездки были определены конкретные задачи по сохранению темпов производимых работ и использованию всей имеющейся возможности.

ККИА