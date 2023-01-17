"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

КАРАКУЛЕВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА — ПОД ПРИСТАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ

Недавно Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил одного из отдаленных каракулеводческих структур — фермерское хозяйство «Жети нура» Тахтакупырского района.

Как известно, каракулеводство, как и, в целом, животноводство, занимают одно из ключевых мест в экономике республики. Отрасль включает в себя как верблюдоводство и коневодство, так и увеличение поголовья крупного и мелкого рогатого скота. В настоящее время она не только не утратила своей востребованности в наших аулах, а имеет тенденцию к дальнейшему расширению, имеющих формы кластеров, специализированных фермерских хозяйств.

Членам упомянутого фермерского хозяйства, которое возглавляет Орынбасар Усенов, были переданы наборы продуктов питания. Здесь заняты разведением овец количеством более 500 голов, поставляют на рынок ценную каракулевую шкурку и нежное мясо. Также имеется в наличии крупный рогатый скот и козы.

Непосредственно знакомясь с состоянием дел в хозяйстве, руководитель республики отметил исключительную важность сферы каракулеводства для экономики Каракалпакстана.

Соответствующим должностным лицам даны поручения по обеспечению животноводов качественными и продуктивными кормами.

ККИА