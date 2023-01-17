Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:51, 17.01.2023
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Накануне празднования Дня защитников Родины в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию новых жилых домов, построенных на территории махаллинского схода граждан «Багшылык» для военнослужащих.

Выступивший на ней Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев сердечно поздравил собравшихся с 14 января — Днем защитников Родины и вручил группе военнослужащих ключи от новых квартир.

На территории вышеуказанного МСГ возведено 3 многоквартирных дома, в которых, в целом, обзавелись жильем 98 семей.

Участники мероприятия ознакомились с условиями проживания в новых домах.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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