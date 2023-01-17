"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Мероприятия ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ Накануне празднования Дня защитников Родины в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию новых жилых домов, построенных на территории махаллинского схода граждан «Багшылык» для военнослужащих. Выступивший на ней Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев сердечно поздравил собравшихся с 14 января — Днем защитников Родины и вручил группе военнослужащих ключи от новых квартир. На территории вышеуказанного МСГ возведено 3 многоквартирных дома, в которых, в целом, обзавелись жильем 98 семей. Участники мероприятия ознакомились с условиями проживания в новых домах. ККИА Сәне: 17.01.2023 09:17:20 4 мәрте оқылды