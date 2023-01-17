ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Накануне празднования Дня защитников Родины в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию новых жилых домов, построенных на территории махаллинского схода граждан «Багшылык» для военнослужащих.
Выступивший на ней Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев сердечно поздравил собравшихся с 14 января — Днем защитников Родины и вручил группе военнослужащих ключи от новых квартир.
На территории вышеуказанного МСГ возведено 3 многоквартирных дома, в которых, в целом, обзавелись жильем 98 семей.
Участники мероприятия ознакомились с условиями проживания в новых домах.
ККИА