"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

На территории схода граждан махалли «Кумбыз аул» города Нукуса сдан в эксплуатацию новый дом, построенный для работников Управления Национальной гвардии Республики Каракалпакстан.

В мероприятии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, который поздравил собравшихся с 31-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

Как отмечалось, в последние годы проводится системная работа по созданию достойных условий жизни для защитников Родины и членов их семей, благоустройству военных городков, совершенствованию инфраструктуры. Ведь вклад военнослужащих в повышение обороноспособности нашей страны, обеспечение неприкосновенности границ, создание комфортной жизни для населения неоценим. Другим примером такого внимания стала выплата государством первоначального взноса за жилье, построенное на основе льготного ипотечного кредита, в целях оказания поддержки стражам нашего мира и спокойствия.

На мероприятии 30 сотрудникам Национальной гвардии были вручены ключи от новых квартир.

Участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными в новом доме.

Д.Абибуллаев,

УзА.