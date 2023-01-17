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КРЕПКИЙ ЩИТ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

14 января в нашей республике широко отметили День защитников Родины и 31-летие со дня образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Утром к подножию монумента «Скорбящая мать» в городе Нукусе от имени Жокаргы Кенеса и Совета Министров Республики Каракалпакстан, командования Северо-Западного военного округа, правоохранительных органов, трудовых коллективов, учебных заведений, ветеранов были возложены венки.

Затем в Каракалпакском государственном музыкальном академическом театре имени Бердаха под девизом «Наша национальная армия — прочный щит Нового Узбекистана!» состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате.

Перед началом торжественного собрания прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

На мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, который поздравил присутствующих с Днем защитников Родины.

Была отмечена исключительная роль национальной армии в сохранении неприкосновенности границ, безопасности нашей Родины. Защитники Отечества являются надежным стражем мирной и благополучной жизни граждан.

В своем Праздничном поздравлении в связи с 31-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины глава государства отметил, что наш мужественный и благородный народ по праву гордится своими отважными сыновьями — храбрыми воинами, верными священной присяге и с честью выполняющими свой долг на суше и в воздушном пространстве.

Уделяется огромное внимание вопросам социальной защиты членов семей военнослужащих и военных ветеранов, в том числе, обеспечения современным жильем, поступления детей военнослужащих в высшие учебные заведения на льготной основе, трудоустройства.

В честь праздника группе военнослужащих были вручены награды.

Участникам мероприятия была представлена праздничная концертная программа.

ККИА