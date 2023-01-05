31 СЕМЬЯ ОБЗАВЕЛАСЬ ЖИЛЬЕМ
Накануне нового года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев вручил ключи от квартир 31 семье с тяжелыми социальными условиями, потерявшей кормильца.
Второй этаж многоэтажного дома по улице А.Утепова города Нукуса был качественно отделан под благоустроенное жилье. Эти квартиры и стали новогодним подарком для вышеуказанных семей.
В настоящее время на первом этаже заканчиваются работы по реконструкции с целью передачи квартир семьям, нуждающимся в социальной помощи.
ККИА