Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:49:00, 05.01.2023
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

31 СЕМЬЯ ОБЗАВЕЛАСЬ ЖИЛЬЕМ

Накануне нового года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев вручил ключи от квартир 31 семье с тяжелыми социальными условиями, потерявшей кормильца.

Второй этаж многоэтажного дома по улице А.Утепова города Нукуса был качественно отделан под благоустроенное жилье. Эти квартиры и стали новогодним подарком для вышеуказанных семей.

В настоящее время на первом этаже заканчиваются работы по реконструкции с целью передачи квартир семьям, нуждающимся в социальной помощи.

ККИА

 

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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