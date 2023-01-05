Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:48:53, 05.01.2023
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

НА РАДОСТИ ДЕТЯМ

Накануне Нового года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Научно-практический центр онкологии и радиологии в городе Нукусе и навестил проходящих здесь лечение пациентов.

Сердечно поздравив больных с праздником, руководитель республики пожелал им скорейшего выздоровления. Он отметил, что забота о человеке входит в число главнейших приоритетов нашего государства и пациентам будет оказана всемерная помощь.

В ходе мероприятия детям были вручены новогодние подарки.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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