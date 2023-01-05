НА РАДОСТИ ДЕТЯМ
Накануне Нового года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Научно-практический центр онкологии и радиологии в городе Нукусе и навестил проходящих здесь лечение пациентов.
Сердечно поздравив больных с праздником, руководитель республики пожелал им скорейшего выздоровления. Он отметил, что забота о человеке входит в число главнейших приоритетов нашего государства и пациентам будет оказана всемерная помощь.
В ходе мероприятия детям были вручены новогодние подарки.
ККИА