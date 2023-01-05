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Общество

«ИМКОН» — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ И НАДЕЖДА

В нашей республике успешно действует созданное по прямой инициативе Президента специализированное дошкольное образовательное учреждение — реабилитационный центр «Имкон». Он направлен на дошкольную образовательную и оздоровительную реабилитацию детей с физическими недостатками, их широкое вовлечение в социально-культурную среду.

В предпраздничные дни Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев побывал в данном учреждении и сердечно поздравил его воспитанников с Новым годом.

Он, пожелав детям скорой адаптации к обычной жизни, вручил им праздничные подарки.

Торжественное мероприятие продолжилось исполнением веселых песен и задорных танцев вокруг красиво украшенной ёлки.

В самом деле, в настоящее время реабилитационный центр «Имкон» по праву стал местом возможностей и надежд для его маленьких подопечных.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.