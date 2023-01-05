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Общество

ВСТРЕЧА С ФУТБОЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ «АРАЛА»

Канун новогодних праздников Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев встретился с тренерами и футболистами клуба «Арал» и, поздравив их с наступающим Новым годом, пожелал больших успехов в предстоящем сезоне.

На встрече отмечалось огромное внимание, уделяемое государством дальнейшему развитию спорта, в том числе, любимого вида спорта миллионов людей — футбола.

Руководитель республики горячо поздравил спортсменов с выходом в PRO-лигу и пожелал успехов на более высоком уровне чемпионата страны.

— Мы глубоко признательны руководству республики за оказываемое внимание. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие любителей футбола республики в наступающем сезоне, — сказал главный тренер ФК «Арал» Нагметулла Кутыбаев.

В качестве новогоднего подарка команде подарен микроавтобус.

В мероприятии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Ф.Эрманов.

ККИА