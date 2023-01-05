"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОДАРКИ — ДЕТЯМ

Накануне празднования Нового года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошло торжественное мероприятие, в ходе которого детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, были вручены Президентские подарки.

На мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил детей с наступающим праздником. Вокруг красиво украшенной ёлки состоялось театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки, героев любимых сказок.В ходе торжества 64 мальчика и девочки получили Президентские подарки, каждый из которых содержит Новогоднее поздравление, 14 видов кондитерских изделий, 3 вида учебных принадлежностей, электронную книгу, термос и шахматную доску.

Песни в исполнении мастеров искусств, сценические представления коллектива театра подарили детям незабываемые ощущения.

В целом, Президентские подарки получат 536 детей из семейных детских домов, лишившихся родительского попечения, а также из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, семей, нуждающихся в социальной поддержке.

В этот же день А.Орынбаев навестил семейные детские дома в городе Нукусе и также преподнес детям Президентские подарки.

В мероприятиях принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Ф.Эрманов.

ККИА