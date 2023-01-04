"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Наступает новый, 2023 год. Перед открытием новой страницы в нашей жизни, каждый из нас подводит итоги уходящего года.

Мы обратились к представителям различных сфер с традиционными вопросами: каким был для вас и вашего коллектива 2022 год? Каковы планы на новый год? Ваши пожелания народу нашей республики.

Мырзагуль САПАЕВА,

Народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана, заслуженная артистка Узбекистана, Туркменистана и Каракалпакстана, кавалер ордена «Мехнат шухрати»:

— В 2022 году произошли большие события не только в моей жизни, но и в творческом коллективе Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха. В уходящем году мы открыли 97-й сезон театра оперой «Халык ушын» (музыка К.Заретдинова, слова К.Каримова). Был торжественно отмечен 40-летний юбилей образования симфонического оркестра нашего театра. Коллектив театра в 2022 году в рамках Дней культуры Каракалпакстана побывал с гастролями в городе Ташкенте, Ташкентской, Джизакской, Андижанской, Ферганской, Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Бухарской областях. В свою очередь, Государственный академический Большой театр Узбекистана имени А.Навои, Узбекский национальный драматический театр, Самаркандский государственный драматический театр имени А.П.Чехова, Государственный академический русский драматический театр Узбекистана и другие театры Узбекистана побывали в нашем театре и представили свои спектакли. Прошлый год был плодотворным в плане совместной деятельности театров Узбекистана. Стоит отметить, что в 2022 году наш театр торжественно отметил 80-летний юбилей народного поэта Каракалпакстана, лауреата Государственной премии имени Бердаха, известного писателя и драматурга, внесшего большой вклад в развитие драматургического искусства Каракалпакстана Кенесбая Рахманова.

Год знаменателен еще и тем, что на нашей сцене состоялось несколько премьер спектаклей, в том числе и «Минувшие дни» («Утган кунлар») по произведению А.Кадыри, инсценировка Е. Хушвакта, режиссер — заслуженный артист Узбекистана М.Азимов. В этой постановке я сыграла роль матери Кумуш — Абтапойим. Роль матери сыграла и в спектакле по произведению чешского автора К.Чапека «Мать» (режиссеры С.Узакбаев и М.Усенов).

2022 год был незабываемым и в моей личной жизни. Мне исполнилось 60 лет, и наш театр, вместе с поклонниками искусства нашей республики, торжественно отметил эту дату. Я рада, что мероприятие прошло на очень высоком уровне. Поздравить меня приехали наши коллеги — народная артистка Узбекистана М.Йулчиева из Узбекского национального драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Т.Жаббаров (Хорезмская область) и другие. Еще в 2022 году исполнилось ровно 40 лет, как я впервые вышла на сцену. Я счастлива, что служу своему народу. А они в такой знаменательный для меня день доказали, что ценят мое творчество и любят искусство.

На юбилейном вечере, на основании Постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, мне торжественно было присвоено почетное звание «Народная артистка Республики Каракалпакстан».

Еще состоялась премьера песни «Гуз сонатасы» (слова Б.Генжемуратова, музыка А.Пахратдинова), посвященной моей жизни и творчеству.

На сегодняшний день мои ученики, заслуженные артисты Республики Каракалпакстан С.Аннакулова, М.Нуржанова, молодой талантливый исполнитель М.Бекполатов и другие наряду со своими песнями поют и песни из моего репертуара. Я рада, что они дают им новую жизнь.

Словом, 2022-й год был для меня и для нашего коллектива стал плодотворным незабываемым.

На новый, 2023 год у меня лично и у творческого коллектива нашего театра много планов. Состоятся новые премьеры, которые надеемся, понравятся поклонникам искусства. Но пока мы не рассказываем об этом подробно. Пусть это будет приятной неожиданностью для наших зрителей.

Дорогие соотечественники! Я от всей души поздравляю вас с новым 2023 годом. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и успеха в трудовой деятельности.

Ахмед РЕЙМОВ,

ректор Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, доктор технических наук, профессор:

— В 2022 году в жизни нашего вуза произошли знаменательные события. Наш университет занял второе место по качеству образования среди высших учебных заведений Республики Узбекистан. Открылся Чимбайский факультет университета, а также дан старт системе дистанционного обучения студентов по некоторым специальностям. Укрепляются международные связи нашего вуза с высшими учебными заведениями Турции. Этому способствовал форум в городе Измир, прошедший с 9 по 10 июня 2022 года, где принимали участие ректоры, проректоры и ответственные лица соответствующих министерств Узбекистана и Турции. Мы присутствовали на этом форуме в составе делегации из Каракалпакстана и подписали меморандум о совместной деятельности с университетами Усак, Эге, Сакаря, Бурдур Мехмет, Акиф Ерсой и другими вузами Турции.

В настоящее время в университете действует 17 факультетов, 51 кафедра, где обучаются 27 830 студентов. Им преподают более 900 профессоров и преподавателей.

В прошлом году произошли значительные события, позволившие поднять на новый уровень высшее образование. За 2022-й год профессорами и преподавателями нашего вуза было выпущено 38 монографий, 214 научных статей опубликованы в престижных зарубежных научных изданиях, 345 статей — в республиканских, а в международные научные базы данных Scopusb Webof Sciens вошли 38 статей. Кроме того, было выпущено 584 тезисов в республиканских научных журналах, а также более трехсот тезисов для сборника международных научно-практических конференций.

Стоит отметить, что в уходящем году наши студенты стали победителями международного престижного конкурса «Innoweek -2022» , один студент победил в номинации «Самый молодой изобретатель» в том же конкурсе.

Увеличилось число стипендиатов, получающих стипендии Президента, Навои, Беруни, Улугбека, И.Каримова, Т.Каипбергенова и И. Юсупова среди студентов бакалавриата и магистратуры КГУ имени Бердаха.

Недавно в городе Алматы Республики Казахстан прошел первый форум ректоров высших учебных заведений Центральной Азии. Цель проведения данного форума — расширение международных отношений между вузами региона. В рамках этого мероприятия мы побывали в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева, где ознакомились с учебно-лабораторными работами. В течение двух дней в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая проходила встреча участников форума, где обсуждались дальнейшие планы сотрудничества. В ходе форума мы подписали договор о совместной работе с Казахским национальным университетом.

Что хочется особо отметить, число абитуриентов, поступающих в наш университет, увеличивается с каждым годом. Это, в первую очередь, связано с реформами, осуществляемыми в сфере высшего образования Узбекистана.

В 2022 году у нас в вузе произошло много изменений и достижений в педагогической деятельности наших преподавателей и в жизни студентов. Для того, чтобы все это перечислить, потребуется много времени.

Президент нашей страны объявил 2023 год Годом заботы о человеке и качественного образования. Это вселяет в нас еще больше уверенности, ответственности и стимулирует нас на новые планы по дальнейшему развитию высшего образования.

В наступающем 2023 году мы планируем увеличить научный потенциал, и будет больше защитивших докторских диссертации (PhD, DSc). Ведутся работы по расширению деятельности кластера научно-исследовательской лаборатории по химическим технологиям и учебно-научного центра «Экофизика». Планируется в новом году создание 7 научных советов. В рамках реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы нашим университетом намечается осуществление таких драйвер инновационных проектов, как «Создание агротехники выращивания солеустойчивых растений с целью предотвращения перемещения песка по городу Нукусу». Стоимость проекта составляет 2 млрд. сумов. Срок реализации проекта — 2023-2024 гг. «Обеспечение жилых домов централизованной очищенной питьевой водой». Его стоимость — 300 млн. сумов. Срок реализации — декабрь 2023 год. Планируется открытие специализированных подготовительных курсов по изучению иностранных языков. Таким образом, как видите, на новый год у нас много планов.

Пусть 2023-й год принесет каждому гражданину нашей республики спокойствия в семьях, крепкого здоровья, успехи во всех благих начинаниях. И, конечно, мирного неба над головою.

Записала

Х. ХАЛИЛАЕВА.