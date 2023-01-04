"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

К УСЛУГАМ ДЕТЕЙ ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА

В Бозатауском районе процессы обновления и созидания идут полным ходом.

Одним из примеров явилась сдача в эксплуатацию двух новых дошкольных образовательных учреждений.

Данные объекты построены на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 22 января 2020 года «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2022-2024 годах» и поручения главы государства в ходе его поездки в Каракалпакстан в феврале текущего года.

На церемонии открытия детских садов, которые располагаются на территориях поселка «Бозатау» и сельского схода граждан «Кусханатау» с поздравлениями выступили хаким района К.Алланиязов, заместитель министра дошкольного образования Республики Каракалпакстан Т.Байжанов и другие.

Затем заведующим детскими садами были торжественно вручены символические ключи.

Участники мероприятия осмотрели новые здания ДОУ и дали высокую оценку созданным здесь возможностям для детей.

В ближайшем будущем такие же дошкольные образовательные учреждения откроются и в аулах Порлытау, Аспантай и Еркин.

ККИА