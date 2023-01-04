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ШУМАНАЙСКАЯ КОМАНДА КВН — ЛУЧШАЯ В УЗБЕКИСТАНЕ!

В Ташкенте, в рамках «Олимпиады пяти инициатив», состоялся финальный этап участников конкурса веселых и находчивых.

Выступавшая от имени Республики Каракалпакстан команда «Диханабад» Шуманайского района завоевала первое место и от имени организаторов была отмечена кубком и памятными призами.

— В ходе состязаний мы встретились с коллективами из Навоийской, Бухарской, Джизакской, Андижанской и Наманганской областей, — говорит участник команды Азиз Джолдасов. — Во всех трех этапах мы смогли взять наивысшие баллы и по праву стали лучшими в стране. Каждый член команды получил по ноутбуку. Пользуюсь случаем и хочу выразить искреннюю благодарность хакимияту Шуманайского района и Агентству по делам молодежи за помощь в подготовке к соревнованию.

Успех молодых шуманайских квнщиков стал своеобразным подарком к Новому году.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.