ПРОСЛАВЛЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
По инициативе Каракалпакстанского республиканского территориального отделения Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана в Нукусе организовано мероприятие, посвященное новогоднему празднику.
Как отмечалось, объявление по инициативе главы государства 30 июля в нашей стране Днем дружбы народов стало важным шагом на пути укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности.
В «Доме дружбе» в Нукусе действуют пять национальных культурных центров и негосударственных некоммерческих организаций. Как в своем Послании Олий Мажлису и нашему народу отметил глава нашего государства, каждый человек, живущий на этой благодатной земле, независимо от национальности, языка и вероисповедания, кто считает Узбекистан своей Родиной и вносит вклад в его развитие, и впредь будет окружен вниманием и заботой государства и общества. Мобилизуются все силы и возможности для дальнейшего укрепления в обществе межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, атмосферы доброты и толерантности.
— Нашим самым большим богатством является дружба между представителями разных наций, проживающих в нашей стране, — говорит руководитель Каракалпакстанского республиканского территориального отделения Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана Гулсара Жоллыбекова. — Целью проведения мероприятия является демонстрация национальной культуры, искусства и обычаев этих народов, их пропаганда среди населения.
На мероприятии состоялись концерт представителей разных национальностей, выставка национальных блюд, ремесленнических изделий и показ национальных костюмов.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
УзА.