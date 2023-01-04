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Общество

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

По инициативе Каракалпакстанского республиканского территориального отделения Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана в Нукусе организовано мероприятие, посвященное новогоднему празднику.

Как отмечалось, объявление по инициативе главы государства 30 июля в нашей стране Днем дружбы народов стало важным шагом на пути укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности.

В «Доме дружбе» в Нукусе действуют пять национальных культурных центров и негосударственных некоммерческих организаций. Как в своем Послании Олий Мажлису и нашему народу отметил глава нашего государства, каждый человек, живущий на этой благодатной земле, независимо от национальности, языка и вероисповедания, кто считает Узбекистан своей Родиной и вносит вклад в его развитие, и впредь будет окружен вниманием и заботой государства и общества. Мобилизуются все силы и возможности для дальнейшего укрепления в обществе межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, атмосферы доброты и толерантности.

— Нашим самым большим богатством является дружба между представителями разных наций, проживающих в нашей стране, — говорит руководитель Каракалпакстанского республиканского территориального отделения Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана Гулсара Жоллыбекова. — Целью проведения мероприятия является демонстрация национальной культуры, искусства и обычаев этих народов, их пропаганда среди населения.

На мероприятии состоялись концерт представителей разных национальностей, выставка национальных блюд, ремесленнических изделий и показ национальных костюмов.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

УзА.