ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ДОМА МАЛЮТКИ
28 декабря сего года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Дом малютки в Тахиаташском районе, где поздравил коллектив учреждения с Новым годом и вручил воспитанникам новогодние подарки.
В ходе праздничного представления вокруг богато оформленной елки дети задорно исполняли песни и танцы. Воспитанники Дома малютки получили новогодние Президентские подарки.
Знакомясь с созданными здесь условиями, руководитель республики особо отметил, что воспитание и здоровое развитие детей находятся под постоянным вниманием и заботой Президента. Поэтому уже сегодня необходимо закладывать основу для счастливого будущего подрастающего поколения.
В свою очередь, коллектив Дома малютки выразил глубокую признательность за новогодние поздравления. Звонкие и веселые голоса детей придали мероприятию особый колорит.
ККИА