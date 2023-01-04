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Общество

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ДОМА МАЛЮТКИ

28 декабря сего года Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев посетил Дом малютки в Тахиаташском районе, где поздравил коллектив учреждения с Новым годом и вручил воспитанникам новогодние подарки.

В ходе праздничного представления вокруг богато оформленной елки дети задорно исполняли песни и танцы. Воспитанники Дома малютки получили новогодние Президентские подарки.

Знакомясь с созданными здесь условиями, руководитель республики особо отметил, что воспитание и здоровое развитие детей находятся под постоянным вниманием и заботой Президента. Поэтому уже сегодня необходимо закладывать основу для счастливого будущего подрастающего поколения.

В свою очередь, коллектив Дома малютки выразил глубокую признательность за новогодние поздравления. Звонкие и веселые голоса детей придали мероприятию особый колорит.

ККИА