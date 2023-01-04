"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В Каракалпакском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев провел встречу с представителями сферы предпринимательства и обсудил с ними пути дальнейшего развития этого важного сектора экономики.

В частности, были выслушаны конкретные проблемы, касающихся финансирования бизнеса, упрощения процедур выделения банковских кредитов, снятия отдельных бюрократических барьеров и других.

Меры по всесторонней поддержке субъектов предпринимательства, создания для них благоприятных возможностей, находят свое яркое отражение в практических делах по социально-экономическому развитию республики. Указом Президента Республики Узбекистан от 31 августа этого года «О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур» предусмотрен ряд льгот и преференций для предпринимателей нашей республики.

По высказанным предложениям субъектов бизнеса даны конкретные поручения соответствующим органам, а вопросы, решения которых требует определенного времени, взяты на контроль Жокаргы Кенеса.

ККИА