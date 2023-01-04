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ТАХИАТАШ: ИЗ НЕДОСТАТКОВ НЕОБХОДИМО ИЗВЛЕЧЬ ВЫВОДЫ

Под председательством руководителя республики А.Орынбаева состоялось совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Тахиаташского района, повышения благосостояния населения.

В нем приняли участие главы министерств, ведомств республики, представители районного актива.

На совещании, наряду с тем, что отмечен ряд достижений в экономическом развитии, были подвергнуты критике имеющиеся недостатки.

К ним относятся, в частности, приписки в строительстве объектов. Расхищение бюджетных и кредитных средств, нецелевое использование помощниками хакима в сходах граждан «Найманкуль», «Нурлы келешек», «Айдын жол», «Тахиа­таш», «Кусшылык», «Шамшырак», «Джайхун», «Халыклар дослыгы» льготных банковских кредитов, незаконное обналичивание денежных средств со стороны некоторых предпринимательских структур, весьма низкий уровень работы с обращениями граждан.

Резкой критике подвергнуто состояние дел со сдачей объектов в эксплуатацию, вошедших в Инвестиционную программу, государственную программу «Обод кишлок», а в перечень объектов, предусмотренных поручением Президента в ходе поездки в Каракалпакстан. Также подчеркивалось наличие больших проблем в отдельных сферах социальной жизни, транспортном обслуживании населения.

Председатель Жокаргы Кенеса дал поручения руководителям соответствующих государственных органов и организаций по скорейшему устранению проблем.

По итогам проведения совещания, первый заместитель хакима района по экономическим вопросам и сокращению бедности, заместитель хакима по вопросам капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и благоустройства, заместитель хакима по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе, руководители районных отделов по поддержке махалли и старшего поколения, народного образования, заведующие дошкольными образовательными учреждениями №№5 и 9, директор общеобразовательной школы №6 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Была особо отмечена необходимость извлечь правильные выводы, работать над устранением имеющихся проблем.

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В этот же день А.Орынбаев навестил ряд семей, нуждающихся в социальной поддержке, и передал им наборы продуктов питания и комплекты зимней одежды.

ККИА