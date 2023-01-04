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Промышленность

СОВРЕМЕННОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В КЕГЕЙЛИ

В предновогодние дни на территории сельского схода граждан «Актуба» Кегейлийского района начало свою деятельность новое предприятие «Aqtuba textile group».

На церемонии торжественного открытия предприятия выступили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев, хоким Андижанской области Ш.Абдурахманов, которые поздравили присутствующих с запуском современного производства и наступающим Новым годом.

На новом предприятии, общая сметная стоимость которого составляет 30 миллиардов сумов, будет трудоустроено 500 женщин. На настоящий момент здесь занято около 400 работниц. Годовая производственная мощность предприятия равна 2,5 миллиона единиц трикотажных изделий.

Оно заключило контракт с российскими партнерами договор поставки мужской, женской и детской одежды сроком на один год.

Церемония продолжилось праздничным концертом.

Вступление в строй современного текстильного предприятия стало настоящим новогодним подарком для жителей района.

ККИА