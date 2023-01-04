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«ХОШАМЕТ-2022»

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха прошла церемония торжественного вручения наград «Хошамет-2022».

Выступивший на мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев поздравил лауреатов с успехом, а всех собравшихся — с наступающим Новым годом.

Отмечалось, что сегодня в процесс дальнейшего совершенствования государственной молодежной политики, воспитания молодого поколения физически и духовно крепкими, наряду с государственными органами, серьезный вклад вносят и негосударственные некоммерческие организации.

В настоящее время в качестве истинных строителей будущего нашей Родины ярко выделяются инициативные, креативные, осваивающие передовые знания молодые люди. Для их поддержки государством учреждаются различные государственные награды, стипендии, гранты и другие поощрения.

Начиная с 2017 года Каракалпакским республиканским управлением Агентства по делам молодежи проводятся церемонии награждения «Хошамет» с целью поощрения лиц, отличившихся в сферах культуры, искусства, творчества, журналистики, спорта, а также, предпринимательства.

В ходе церемония награды вручены по 22 номинациям, в том числе, «Самый активный наставник молодежи», «Самый активный хаким», «Самый активный сектор», «Самая активная партнерская организация », «Лидер молодежи, добившийся высоких мест на республиканском этапе олимпиады пяти инициатив», «Самый активный лидер», «Самый активный молодой предприниматель », «За активность в воспитании молодежи», «Активист детской организации «Камалак», «Символ милосердия» и другим.

Лауреатам вручены специальные дипломы, статуэтки и памятные подарки.

Мероприятие завершилось концертом мастеров искусств.

В церемонии принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Ф.Эрманов.

Д.АБИБУЛЛАЕВ, корреспондент ККИА.