"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ПО СЛЕДАМ МЕЧТЫ

На днях в торжественной обстановке Сапура Абдразакова получила благодарственное письмо от педагогического коллектива факультета физической культуры Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. Это заслуга ее сына — чемпиона мира по шотокан каратэ-до, студента 3 курса вышеназванного факультета Алламурата Орынбаева.

Он радует свою маму не первый раз. Такие приятные моменты 22-летний Алламурат часто дарит не только своим родным, друзьям, но и тренерам, которые воспитали известного каратиста.

В спорт его в первый раз привел отец Орынбай Есемуратов (ныне покойный), когда ему было 7 лет. Он хотел, чтобы самый младший сын Алламурат был храбрым, смелым и чтобы его никто не мог обидеть во дворе.

Так и получилось. На улице мальчик всегда умел постоять за себя. Но А.Орынбаев мечтал о другом — мировом чемпионстве. И он упорно шел к своей мечте.

А.Орынбаев учился в общеобразовательной школе №34 города Нукуса. Занимался шотокан каратэ-до у своего первого тренера Мурата Ерлепесова. Принимал участие в городских и республиканских турах соревнований и завоевывал призовые места. Потом занимался в Нукусской спортивной школе №2 у опытного тренера Полата Базарбаева. Каждодневные тренировки закаляли мальчика и приводили к победным результатам.

За его спиной многократные победы в чемпионатах Узбекистана и Каракалпакстана. В 2015 году в городе Тбилиси (Грузия) на VI чемпионате мира по шотокан каратэ-до Алламурат завоевал почетное третье место. Стоит отметить, что здесь участвовали представители 40 стран мира. А в 2016 году в польском Быдгоще завоевал звание чемпиона мира. Здесь он также получил две серебряных, три бронзовых награды и вернулся домой с 6 медалями.

Через год, в 2017 году, Алламурат на мировом первенстве в Токио (Япония) занял второе место, а в 2020-м на чемпионате мира, проходившем в городе Москва, удостоился «бронзы».

Эти достижения позволили ему без прохождения тестовых испытаний поступить на факультет физической культуры НГПИ имени Ажинияза.

А.Орынбаев является мастером спорта Узбекистана.

— В настоящее время работаю тренером в спортивной школе №2 города Нукуса и воспитываю юных спортсменов, — говорит он. — Недавно мои воспитанники М.Куатбаев, Х.Реймбаева и Б.Коныратбаев стали чемпионами Узбекистана и вошли в сборную команду Узбекистана по шотокан каратэ-до. Мы усиленно готовимся к предстоящему чемпионату Узбекистана, который пройдет в 2023 году.

Надеемся, что они оправдают надежды своего тренера и покажут хорошие результаты. И конечно, в скором будущем станут и чемпионами мира, как и их тренер Алламурат Орынбаев.

Х.ХАЛИЛАЕВА