"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

«ГАРМОНИЯ» ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Интеллектуально-развлекательный фестиваль «Гармония» собрал во Дворце культуры КГУ имени Бердаха студентов четырех вузов Каракалпакстана, готовых показать свои таланты, знания, захватывающе и интересно рассказать о своем учебном заведении и ответить на все вопросы членов компетентного жюри.

Четыре команды, представлявшие КГУ, НГПИ имени Ажинияза, Медицинский институт Каракалпакстана и Нукусский филиал ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми, боролись за право быть названной лучшей, и, это оказалось непросто.

Вопросы на знание истории края и Нукуса, культуры и искусства, литературы, презентация вуза, танцевальные номера, выступления вокалистов и необычный конкурс «Я могу!», у каждого участника и команды в целом была возможность доказать, насколько хорошо они подкованы в той или иной области и как справляются с житейскими ситуациями. Например, пришить пуговицу, завязать галстук или почистить овощи. Некоторые вопросы оказались для студентов сложными и дать ответы на них смогли все, но организаторы мероприятия считают, что, самое главное, новую информацию юноши и девушки точно никогда не забудут и она обязательно пригодится им в будущем.

А конкурс песен о родном крае все выдержали на «отлично», так как каждое выступление было ярким, трогательным, запоминающимся. Песни лились словно из самого сердца, они не оставили равнодушными ни гостей фестиваля, ни членов жюри, которые подпевали участникам.

— Конечно, все команды показали хорошие навыки и знания, сплоченность, раскрылись, как личности, — говорит председатель Русского культурного центра Республики Каракалпакстан Галина Зоркина. — Идея проведения фестиваля вынашивалась давно, главная его цель – обогатить знания молодежи, помочь им поверить в себя, приобщить к культуре народов, которые проживают в нашей республике, пригласить к диалогу поколений.

Члены жюри, а это директор Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого Тигран Мкртычев, директор общеобразовательной школы № 1 города Нукуса Гулаим Абдирова и другие отметили, что такие мероприятия не просто объединяют молодых людей, но и раскрывают их совсем с другой стороны. А значит, дают толчок для дальнейшего самообразования и саморазвития. И это не просто получить профессию и работать по специальности, но и жить в гармонии с самим собой и окружающим миром.

Победителем молодежного фестиваля жюри назвало команду КГУ, второе и третье места достались студентам из Нукусского филиала ТУИТ имени Мухаммада аль-Хорезми и НГПИ, четвертое заняла команда Медицинского института Каракалпакстана.

Всех участников Т.Мкртычев пригласил в музей и обещал лично провести им экскурсию. Встреча с прекрасным является еще одной возможностью понять, как искусство меняет жизнь к лучшему и наполняет ее определенным смыслом.

А.Аминова