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Инфраструктура

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Как известно, автомобильные дороги являются одним из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающим коммуникации. На днях о вопросах строительства, эксплуатации и содержании автомобильных дорог мы побеседовали с главным инженером Главного управления автомобильных дорог Республики Каракалпакстан Бабуром Курбанбаевым.

— Бабур Сатимбаевич, каковы итоги нынешнего года в плане дальнейшего расширения автодорожной сети республики?

— Согласно Адресному перечню, утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-98 от 22 января 2022 года «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2022-2024 годах», на текущий год по Каракалпакстану были предусмотрены реконструкции шести объектов, из них четырех автомобильных дорог и двух мостов. Некоторые являются переходящими объектами, на 2022 год выделяется почти 102 миллиарда сумов. Говоря конкретно, реконструкция 110,5-114-километровой части автомобильной трассы 4Р-176 «Нукус — Чимбай — Тахтакупыр», проходящей по территории Тахтакупырского района, полностью завершена и объект сдан в эксплуатацию. Также произведена реконструкция двухкилометровой части в пикетах 698-753 км международной автотрассы А380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу». Закончены работы по реконструкции двух мостов в Бозатауском районе.

— В каком состоянии уровни материально-технической базы и оснащенности квалифицированными кадрами на подведомственных предприятиях?

— Сейчас в нашем ведении находятся всего 23 предприятия, в том числе, 17 районных подразделений, 5 унитарных предприятий по эксплуатации автодорог и 1 унитарное предприятие по эксплуатации мостов. Что касается обеспеченности материально-техническими ресурсами, то в период 2018-2021 годов, на их производственные нужды были приобретены более 80 единиц различной техники и механизмов, в том числе, автогрейдеры, бульдозеры, автосамосвалы, каток, фрезеры, погрузчики, асфальтоукладчики и другие.

Мы также удовлетворены квалификацией наших инженерно-технических работников. Этому способствует системная подготовка молодых кадров, которая осуществляется в Каракалпакском государственном университете по специальности «дорожное строительство». Наши многолетние работники со средним специальным образованием обучаются на вечернем и заочном отделениях.

— Не секрет, что состояния межрайонных и межхозяйственных автомобильных дорог, в частности, Чимбай — Бозатау, Чимбай — Кегейли, Акмангит — Кегейли, Чимбай — Майжап, Чимбай — Тагжап — Караузяк, Халкабад — Куанышжарма, крайне плачевны. В чем Вы видите причину и выход из данного положения?

— Вы верно заметили. Здесь, как говорится, палка о двух концах. Благодаря масштабной строительной работе кардинально меняется облик наших городов и сел. Вместе с тем, такой масштаб нельзя представить без привлечения многотоннажных грузовых автомобилей и техники. Их интенсивное использование приводит к раннему износу дорог и мостов.

На 2023 год предусматривается ремонт автодорог государственного значения в ежедневном режиме. Я думаю, эти и ряд других практических мер позволят преодолеть изложенную Вами проблему.

— Отсюда вытекает следующий вопрос. Действует ли структура, осуществляющая надзор за качеством выполняемых работ?

— Конечно же, действует. Эту функцию выполняет Инспекция по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Министерстве транспорта Республики Узбекистан.

— Расскажите о ближайших производственных планах…

— На основании Указа Президента нашей страны от 31 августа текущего года, планируем прокладку автомобильных дорог международного значения на территориях Турткульского, Элликкалинского и Берунийского районов в структуре автотрассы А380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу».

Беседовал А.Оразов,

корреспондент ККИА.