"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ФОРУМ

ФОРУМ В МУЙНАКЕ

В Муйнакском районе прошел «Karakalpakstan Tourism Forum», организованный совместно Советом Министров Республики Каракалпакстан, Министерством туризма и культурного наследия и районным хокимиятом.

Выступавшие на мероприятии заместитель Председателя Совета Минис­тров Республики Каракалпакстан — министр туризма и культурного наследия Р.Зарикеев, хоким Муйнакского района Б.Менглибеков, эксперт по международным проектам в сфере туризма Н.Шаббозова и другие отметили, что по инициативе главы государства в нашей стране, в том числе в Приаралье, проводится масштабная работа по развитию туризма, привлечению иностранных туристов, созданию для них благоприятных условий и качественному обслуживанию.

Как было отмечено, в последние годы в нашей стране наряду с другими отраслями стремительно развивается и туризм. В целях популяризации внутреннего туризма в республике, привлечения иностранных туристов правительством принят ряд постановлений, реализуется множество проектов, поддерживаются новые инициативы.

В текущем году в Республике Каракалпакстан в сфере туризма и услуг реализовано 72 проекта стоимостью 133 миллиарда сумов, в результате чего создано 950 новых рабочих мест. С начала года в городах и районах создано 6 семейных гостевых домов и 4 хостела. Республика Каракалпакстан приняла активное участие в прошедшей в Ташкенте международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути», заключила соглашения на 4 миллиарда 800 миллионов сумов.

Несмотря на глобальную пандемию, в 2021 году Республику Каракалпакстан посетили 284 тысячи местных и 25 тысяч иностранных туристов, в этом году — более 600 тысяч местных и 50 тысяч иностранных туристов.

Как отдельная туристическая территория Муйнакский район имеет ряд достопримечательностей. Успешно проведены этнофестиваль «NavrUz», фестивали национального конного спорта, электронной музыки, искусства и науки «Стихия», экстремальный автопробег «Rally Muynak» по Устюртской равнине, международный экофестиваль «Возрождение Аральского моря и Муйнака», гастрономический фестиваль «99 видов блюд из рыб Арала».

В центре Муйнакского района расположены крупные культурные, культурно-развлекательные и селфи-объекты, такие как, «Аллея ремесленников», «Аллея поэтов», часы-минарет «Muynak Times», «Музей истории Аральского моря», комплекс юрт «Маяк», музей экологии.

В рамках форума были организованы презентации туристических возможностей городов и районов, выставки субъектов предпринимательства в сфере туризма, действующих в Республике Каракалпакстан. Также проведены встречи, посвященные обсуждению последних новостей, проблем в сфере туризма и их решений, представлена проделанная работа в сфере туризма и планы на ближайшее время.

Кроме того, состоялась презентация интерактивной туристической карты «Welcome to Muynak», разработанной по инициативе и при поддержке Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан в целях внедрения принципов цифровой экономики в сферу туризма, а также был представлен интернет-магазин сувениров www.yurtashop.uz.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр.УзА.