"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

НОВЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ

Как известно, постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы» от 26 марта 2021 года, утвержден Адресный список создания «Маънавият ва маърифат маскани в 2021-2023 годах», согласно которому в Республике Каракалпакстан будет построено 16 таких объектов.

Недавно в Тахиаташском районе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания «Маънавият ва маърифат маскани».

Выступивший на ней заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев поздравил присутствующих со вступлением в строй нового объекта.

Было отмечено, что на видеоселекторном совещании под председательством Президента Ш.Мирзиёева, посвященном вопросам коренного совершенствования системы духовно-просветительской работы, усиления в этом направлении работы с государственными и общественными организациями, была определена задача по организации в центрах регионов духовно-просветительских центров на основе типовых проектов.

Участники мероприятия поближе ознакомились с условиями, созданными в центре.

Аналогичное мероприятие прошло и в Нукусском районе, на котором выступили заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Р.Сапарбаев, хаким района О.Уснатдинов, руководитель Каракалпакского отделения Центра духовности и просветительства Т.Атамуратов.

Кроме служебных кабинетов для руководителя и персонала районного центра, здесь расположены актовый зал, библиотека, специальные кабинеты для занятия рукоделием и живописью. Здесь созданы все условия для получения молодежью богатой духовной пищи.

Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания центра духовности и просветительства состоялась также в Муйнакском районе.

В ней принял участие и поздравил собравшихся с новым объектом председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Ш.Отемисов.

ККИА