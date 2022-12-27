"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ М.ЕРНИЯЗОВА

22 декабря этого года в Нукусе прошел вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения государственного деятеля, Героя Узбекистана Мусы Ерниязова.

Участники мероприятия сначала посетили могилу М.Ерниязова на кладбище «Шорша баба», где в его честь были прочитаны суры из Священного Корана.

В ходе вечера памяти был продемонстрирован документальный фильм, рассказывающий о жизни и деятельности М.Ерниязова.

Выступившие на мероприятии заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Ганиев, Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев рассказали о вкладе М.Ерниязова в социально-экономическое развитие Каракалпакстана, укрепление дружбы и согласия между узбекским и каракалпакским народами.

2 декабря сего года было принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О широком праздновании 75-летия выдающегося государственного деятеля, Героя Узбекистана Мусы Ерниязова». Документом утвержден состав организационного комитета.

На протяжении полувековой трудовой деятельности завоевал большое уважение людей трудолюбием, огромным талантом руководителя, безграничной любовью и преданности Родине. Под его непосредственным руководством осуществлялась созидательная работа по смягчению негативных последствий высыхания Аральского моря, неуклонному повышению благосостояния населения.

В качестве заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан он плодотворно трудился на благо укрепления независимости нашего государства, дальнейшего развития института парламентаризма, принимал деятельное участие в законотворческой работе парламента.

Труд М.Ерниязова был оценен по достоинству. Он являлся кавалером орденов «Мехнат шухрати» и «Фидокорона хизматлари учун», ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Узбекистан», наконец, удостоен высокого звания «Герой Узбекистана».

— Жить и работать в Каракалпакстане, где произошла Аральская катастрофа, настоящий подвиг. Героическим руководителем такого героического народа и был Муса Ерниязов. Об этом свидетельствует его деятельность на очень ответственной и почетной должности Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан на протяжении 18 лет, — сказал о нем Президент нашей страны Ш.Мирзиёев.

Верный сын своей земли, видный государственный и общественный деятель М.Ерниязов навсегда останется в памяти народа.

В вечере памяти принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан Ф.Эрманов.

ККИА