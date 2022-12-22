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Спорт

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2022

Недавно на Нукусском железнодорожном вокзале прошла церемония торжественной встречи чемпионов Универсиады-2022 по баскетболу, проходившей в Джизакской области 11-14 декабря текущего года.

В ней принимали участие представители Министерства развития спорта, тренеры, представители широкой общественности, которые горячо поздравили триумфаторов студенческих соревнований.

На турнире мужская баскетбольная команда Нукусского филиала государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана была вне конкуренции.

— Мы обыграли команду Ташкентской области со счетом 53:47, Андижанской — 72:25, Самаркандской — 64:23, — говорит член команды, студент третьего курса Алланазар Жуманиязов. — Несмотря на кажущуюся убедительность счетов матчей, мы встретились с хорошо подготовленными, достойными соперниками. Матчи проходили очень упорно. Но все же самоотдача и воля к победе друзей по команде взяла верх. За это мы особенно благодарны нашим наставникам А.Авезбаеву, Т.Мамбетжумаеву и С.Аманиязову.

ККИА