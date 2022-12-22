Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:24:29, 22.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2022

Недавно на Нукусском железнодорожном вокзале прошла церемония торжественной встречи чемпионов Универсиады-2022 по баскетболу, проходившей в Джизакской области 11-14 декабря текущего года.

В ней принимали участие представители Министерства развития спорта, тренеры, представители широкой общественности, которые горячо поздравили триумфаторов студенческих соревнований.

На турнире мужская баскетбольная команда Нукусского филиала государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана была вне конкуренции.

Мы обыграли команду Ташкентской области со счетом 53:47, Андижанской 72:25, Самаркандской 64:23, говорит член команды, студент третьего курса Алланазар Жуманиязов. — Несмотря на кажущуюся убедительность счетов матчей, мы встретились с хорошо подготовленными, достойными соперниками. Матчи проходили очень упорно. Но все же самоотдача и воля к победе друзей по команде взяла верх. За это мы особенно благодарны нашим наставникам А.Авезбаеву, Т.Мамбетжумаеву и С.Аманиязову.

ККИА

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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