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Энергетика

ОГРАНИЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИИ ПОКА НЕТ

В ходе видеоселекторного совещания по вопросам улучшения энергоснабжения регионов и повышения занятости населения Президент Ш.Мир­зиёев сказал: «Сегодняшняя ситуация в энергоснабжении должна стать хорошим уроком для руководителей отрасли и регионов. Предприятия отрасли должны работать не в ручном режиме, а системно. Во всех махаллях люди должны быть довольны их работой».

Корреспондент Каракалпакского информационного агентства Адилбай Оразов встретился с генеральным директором акционерного общества «Каракалпакское территориальное предприятие электрических сетей» Аллабаем Нурымбетовым и попросил ответить его на ряд вопросов относительно нынешнего состояния энергоснабжения.

— Аллабай Сатбаевич, расскажите о структурных подразделениях, занятых бесперебойным электроснабжением населения….

— В настоящее время в ведении нашего предприятия работают 107 подстанций напряжением 35-110 кВ, мы располагаем линиями электропередач протяженностью 20 с половиной тысяч км напряжением 0,4-110 кВ и 5585 единицами трансформаторных пунктов. Объем среднемесячного электропотребления населения составляет 182 млн.квт.ч, что полностью покрывается.

В целом, за одиннадцать месяцев текущего года потребителями использовано около 1,3 миллиарда квт.ч, в том числе, населением — примерно 500 миллионов.

— Как говорится, деньги любят счет. Как обстоит ситуация с расчетами за поставленную электроэнергию?

— Разумеется, этот вопрос стоит на постоянной повестке, так как он строго регулируется соответствующими нормативными документами. В частности, во исполнение постановлений Президента Республики Узбе­кистан «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» от 23 октября 2018 года, «О мерах по дальнейшему совершенствованию взаиморасчетов и повышению финансовой устойчивости топливно-энергетической отрасли» от 9 июля 2019 года, Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии» от 28 сентября 2020 года, установлено 397226 приборов учета, с целью обеспечения обмена данными в программах «Электроесап» «CAS» установлено 5210 штук концентраторов. В результате 393452 потребителя подключены к биллинговой программе.

В целом по республике от потребителей поступило почти 597 миллиардов сумов (97,9%), в том числе от юридических лиц — 410,7 миллиарда сумов (97,2%), физических — 159,2 миллиарда сумов (99,7%).

По состоянию на 1 декабря текущего года общая дебиторская задолженность составила 27,2 миллиарда сумов, по сравнению с началом года она увеличилась 8,3 миллиарда сумов, хотя по домохозяйствам снизилась на 1,2 миллиарда сумов.

— Какие мероприятия проводились в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду и что ожидает потребителей в плане ограничений в электроснабжении?

— Согласно плану мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов произведен капитальный ремонт 2251-километровых линий электропередач напряжением 0,4-110 кВ, 581 трансформаторного пункта, силовые трансформаторы трех подстанций напряжением 35-110 кВ, текущий ремонт линий электропередач протяженностью 4166 километров, 1251 единицы трансформаторных пунктов.

В соответствии с Программой обновления и модернизации электрических сетей низкого напряжения в 2022-2026 годы, утвержденной соответствующим постановлением Президента, предусмотрено протянуть 507 километров линий электропередач, строительство и реконструкция 126 трансформаторных пунктов. Из них в настоящее время идет работа по 453-километровой линий электропередач и вводу 85 трансформаторных пунктов.

Кроме того, согласно программам «Обод кишлок» и «Обод махалла» введены в эксплуатацию 189 километров линий электропередач и 51 трансформаторный пункт.

Таким образом, можно сказать, что оснований для ограничений в снабжении потребителей электрической энергией, нет.

— Благодарю за беседу.

ККИА