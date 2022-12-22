"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Во имя достоинства человека

В РАМКАХ «ДВИЖЕНИЯ МИЛОСЕРДИЯ»

В нашей республике активно развернулись благотворительные мероприятия в рамках «Мехир харекети» («Движение милосердия»).

На днях члены созданной Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан рабочей группы навестили семьи, потерявших кормильца и нуждающихся в социальной поддержке, которые проживают в поселковом сходе граждан «Бозатау» и сельском сходе граждан «Кусханатау» Бозатауского района. Рабочая группа, руководимая главой Казыята мусульман Каракалпакстана Ш.Бауатдиновым вручила членам этих семей зимнюю одежду, набор первоочередных продуктов питания.

В Ходжейлийском районе начальник Государственного налогового управления Республики Каракалпакстан Х.Бекчанов и хаким района Ж.Ермашев в одном из самых отдаленных сельских сходах граждан «Джайхун» посетили семьи с тяжелыми жизненными условиями. В частности, семье Ж.Торебаева, нуждающейся в материальной поддержке, преподнесены продукты питания, принято решение о капитальном ремонте жилья и газификации дома.

Также вручен набор продуктов питания семье Ж.Нурмухановой из отдаленного аула Шагалакуль и отремонтирована одна комната ее жилого дома. Жительнице этого же аула М.Аметовой, помимо предоставления продуктов питания и теплой одежды, установлено отопительное оборудование.

Такого же рода помощь оказана и жителю махалли Байтерек С.Тлеумуратову.

Благотворительные акции осуществляются по всей республике.

ККИА