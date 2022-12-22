"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Ремесленничество

БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ КЫРГЫЗСТАНСКИЙ ОПЫТ

Председатель жокаргы кенеса республики каракалпакстан а.орынбаев побывал в выставочном зале каракалпакского отделения академии художеств узбекистана, где поближе ознакомился с процессом переработки овечьей шерсти и изготовления готовых изделий.

В настоящее время в Нукусском, Шуманайском, Муйнакском и Бозатауском районах Агентством США по международному развитию (USAID) развернута учебная программа для женщин по обучению их современным технологиям переработки шерсти. Согласно программе, идет обмен опытом со специалистами из Кыргызской Республики.

Целью данной программы является развитие национального ремесленничества посредством современных технологий переработки шерсти и использование результатов в коммерческом направлении. Специалистами из кыргызстанской компании «Tumar», специализирующейся на производстве войлочных изделий, проводятся тренинги.

Руководитель республики назвал войлочные изделия одними из прекрасных образцов прикладного искусства нашего народа и отметил важность расширения их производства. В этом плане он приветствовал тесное сотрудничество с кыргызскими партнерами и выразил полную поддержку совместной деятельности.

Гости ознакомились с выставкой изделий, изготовленных вместе с кыргызстанцами.

ККИА