"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВСТРЕЧА С АКТИВОМ СТОЛИЦЫ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакс­тан А.Орынбаев провел совещание, посвященное ходу социально-экономических преобразований в городе Нукусе, обеспечения благосостояния населения.

Главной повесткой мероприятия, в котором, помимо городского актива, приняли участие руководители министерств, ведомств, учреждений, были вопросы поиска решений наболевших проблем жителей столицы республики, повышение условий и качества жизни населения, рассмотрение недостатков в деятельности ряда руководителей.

Отмечалось, что для решения вышеупомянутых вопросов была осуществлена широкомасштабная работа в рамках программы «Обод махалла», активно шел процесс благоустройства махаллей, включенных в число местностей с тяжелыми условиями. Среди них «Шымбай гузары», «Жана базар» были превращены в образцовые сходы граждан.

Вместе с тем, подвергнуты резкой критике существенные недостатки, имеющие место в некоторых сферах. Особое беспокойство вызывают факты нецелевого использования и хищения бюджетных средств, финансовых нарушений, приписки и другие противозаконные действия.

В частности, допущены крупные приписки в ходе строительства здания Нукусского государственного педагогического института, жилых домов в поселке «Каратау», ремонта кровли многоквартирных жилых домов в 23-микрорайоне.

Также с критической точки зрения рассмотрены случаи финансовых правонарушений на Нукусском дехканском рынке, использования льготных банковских кредитов в личных корыстных целях вследствие безответственности и халатности отдельных помощников хакима, отмечалась неудовлетворительная работа руководителей секторов.

Не доведены до конца строительно-монтажные работы на объектах, включенных в программу «Обод кишлок» и перечень поручений, данных Президентом в ходе поездки в Каракалпакстан.

Руководитель республики также подчеркнул значительное отставание хода строительства ряда социальных объектов от графиков, что стало причиной запаздывания запуска нескольких проектов в сферах образования, обслуживания и других. Ответственным лицам поручено дать правовую оценку данным фактам.

Наряду с этим, обращено внимание на случаи перерасхода бюджетных средств в учреждениях народного образования, низкий уровень организации бесплатного питания для учеников начальных классов.

Что касается сферы дошкольного образования, то выявлены несоответствие санитарно-гигиенического состояния детских садов №№49, 29 и 13 установленным нормам, факты недостачи продуктов питания.

Руководителям системы здравоохранения указаны на справедливые нарекания жителей города на состояние медицинского обслуживания в учреждениях Нукусского городского медицинского объединения, в том числе, семейных поликлиниках, Перинатальном центре, недостатки в области охраны здоровья матери.

За допущенные недостатки в работе первый заместитель хакима города Нукуса по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, заместитель хакима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе привлечены к дисциплинарной ответственности.

До сведения участников совещания доведено, что за непростительные ошибки при исполнении своих обязанностей недавно от занимаемых должностей освобождены заместитель хакима города по вопросам капитального строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и благоустройства, а также заведующий Нукусским городским отделом дошкольного образования.

В русле преобразований, осуществляемых на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека», особое место занимает сфера образования. Поэтому ни в коей мере нельзя закрывать глаза на вопиющие нарушения и необходимо рассматривать в юридической плоскости многочисленные факты незавершенного строительства на объектах систем народного образования и дошкольного образования.

Также дано поручение на предмет дисциплинарного наказания в отношении ряда руководителей, проявивших недостаточную активность в ходе реализации общенационального проекта «Зеленое пространство».

Будет рассмотрено соответствие занимаемым должностям 37 помощников хакима и начальника управления Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

В ходе совещания А.Орынбаев сказал, что в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №408 «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инфраструктуры махаллей в 2022-2023 годах», только по городу Нукусу будет реализовано 46 проектов общей стоимостью около 57 миллиардов сумов, которые охватят 64 махаллинских схода граждан. Они включают в себя масштабные ремонтно-строительные работы и реконструкцию объектов.

ККИА