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«КАЖДОМУ РЕБЕНКУ ВНИМАНИЕ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ»

— под таким названием на днях во Дворце культуры КГУ имени Бердаха прошел благотворительный концерт детей с ограниченными возможностями.

Перед началом концерта гости и студенты университета ознакомились с образцами рукоделия воспитанников кружка «Умелые руки» Центра культуры глухонемых при Нукусском городском центре культуры и Каракалпакского отделения Специальной олимпиады Узбекистана.

Девочек обучают шитью и вязанию, тому ремеслу, которое пригодится им в жизни.

Благотворительный концерт открыла председатель Каракалпакского отделения Специальной олимпиады Узбекистана Гулшат Турсымуратова, которая рассказала о достижениях ребят и поблагодарила организаторов меро­приятия за их внимание и поддержку.

Затем начался концерт с участием детей с ограниченными возможностями.

Зал громкими аплодисментами встретил выступления Д.Жанабаева с песней «Бирдана», К.Мамутова с композицией «Суйикли ярым», воспитанники Специальной олимпиады «зажгли» своими танцами во время исполнения А.Даужановой ритмичной песни «Лязги».

С яркими музыкальными номерами и песнями выступили представители культурного центра «Ак жагыс» города Нукуса.

Детей к концерту подготовили руководитель кружка вокального исполнения Центра культуры глухонемых при отделе культуры города Нукуса З.Примбетова и руководитель кружка песни и танца центра культуры «Ак жагыс» Т.Насуруллаев.

Своими выступлениями украсили концертную программу заслуженный артист республики Каракалпакстан Б.Разымбетов, М.Матеков и танцоры университетского народного ансамбля «Хурлиман».

— Мы выражаем свою особую благодарность Гулшат Турсымуратовой за всяческую поддержку наших детей, — говорит родительница К.Палуаниязова. – Благодаря поддержке государства и отдельных лиц наши дети не остаются без внимания: занимаются спортом, выступают на сцене, для них организовывают туристические поездки по городам Узбекистана. Вот и сегодняшний концерт оставил у нас незабываемое впечатление. Он открыл возможности детей, с ограниченными возможностями и еще раз доказал, что они равноправные члены общества и что эти ребята могут петь и танцевать, шить и вязать.

Наблюдая за их выступлениями и вместе радуясь с ними, я восхищалась, их талантам и возможностям. Иногда и некоторые здоровые дети не могут, так трепетно относится к искусству и так сильно любить окружающую среду.

Их родители выразили свою благодарность всем спонсорам за организацию такого незабываемого концерта.

Х.Халилаева

Фото автора.