Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:23:49, 22.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Семинары

МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА

В рамках «Месячника противодействия коррупции» Министерством дошкольного образования Республики Каракалпакстан организован семинар на тему «Коррупция — жаман иллет» («Коррупция — растлевающее зло»).

В мероприятии, в организации которого также участвовали Прокуратура республики, соборная мечеть «Салмен ишан», присутствовали заведующие и работники дошкольных образовательных учреждений.

Участникам семинара был показан видеоролик на тему борьбы с коррупцией.

Затем главный специалист Управления по противодействию коррупции Министерства дошкольного образования Б.Кадиров сделал доклад о мерах ответственности за коррупционные проявления и дал подробные сведения о нормах законодательства по борьбе с коррупцией и соответствующих государственных органах.

Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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