МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА
В рамках «Месячника противодействия коррупции» Министерством дошкольного образования Республики Каракалпакстан организован семинар на тему «Коррупция — жаман иллет» («Коррупция — растлевающее зло»).
В мероприятии, в организации которого также участвовали Прокуратура республики, соборная мечеть «Салмен ишан», присутствовали заведующие и работники дошкольных образовательных учреждений.
Участникам семинара был показан видеоролик на тему борьбы с коррупцией.
Затем главный специалист Управления по противодействию коррупции Министерства дошкольного образования Б.Кадиров сделал доклад о мерах ответственности за коррупционные проявления и дал подробные сведения о нормах законодательства по борьбе с коррупцией и соответствующих государственных органах.
Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы.
ККИА