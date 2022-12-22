"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Семинары МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА В рамках «Месячника противодействия коррупции» Министерством дошкольного образования Республики Каракалпакстан организован семинар на тему «Коррупция — жаман иллет» («Коррупция — растлевающее зло»). В мероприятии, в организации которого также участвовали Прокуратура республики, соборная мечеть «Салмен ишан», присутствовали заведующие и работники дошкольных образовательных учреждений. Участникам семинара был показан видеоролик на тему борьбы с коррупцией. Затем главный специалист Управления по противодействию коррупции Министерства дошкольного образования Б.Кадиров сделал доклад о мерах ответственности за коррупционные проявления и дал подробные сведения о нормах законодательства по борьбе с коррупцией и соответствующих государственных органах. Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы. ККИА Сәне: 22.12.2022 11:37:54 7 мәрте оқылды