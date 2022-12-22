"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ИЗВЕСТНОГО ЗОДЧЕГО

Заслуженный архитектор Республики Каракалпакстан, лауреат Государственной премии имени Бердаха Орынбай Торениязов обладал неповторимым даром зодчего.

Родившийся в 1942 году в Чимбайском районе О.Торениязов уже с ранних лет начал проявлять тягу к строительству, что привела его сначала в Ташкентский строительный техникум, а затем и в архитектурный факультет Политехнического института.

После успешного окончания высшего учебного заведения он последовательно трудится прорабом в подрядной организации, старшим, главным архитектором города Нукуса, главным архитектором в проектном институте «Каракалпакпухаражойбар».

В дальнейшем основал творческую мастерскую «АРХТОРУС», которую возглавлял до конца своей жизни.

Практическими результатами его яркого таланта и неустанного труда стали многочисленные самобытные, красивые, современные архитектурные здания и сооружения. Среди них, Музей истории и культуры Республики Каракалпакстан, Музей истории каракалпакской литературы имени Бердаха, Музей имени Абу Райхана аль-Беруни, Каракалпакский государственный театр юного зрителя, Каракалпакский медицинский институт, Центральный амфитеатр, производственные корпуса, гостиницы, рестораны, многоквартирные жилые дома и другие объекты.

Он также является архитектором многих мечетей и мавзолеев, возведенных в Республике Казахстан и Туркменистане. О.Торениязов в каждый из своих объектов старался нанести элементы каракалпакского национального орнамента.

Наряду с исполнением обязанностей руководителя «АРХТОРУСА», он работал доцентом архитектурного факультета Каракалпакского государственного университета, где обучал студентов архитектурному искусству.

Помимо того, что был удостоен вышеупомянутых государственных наград, О.Торениязов неоднократно избирался депутатом Нукусского городского Кенеса, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В эти дни ему исполнилось бы 80 лет, однако некоторое время назад смерть вырвала его из наших рядов.

...В честь 80-летия известного зодчего в Каракалпакском государственном университете прошел вечер памяти.

Мероприятие открыл и вел проректор КГУ С.Алауатдинов.

Выступившие на нем бывшие сокурсники, профессор Самаркандского архитектурно-строительного института Актам Уролов, бывший главный архитектор Главного проектного управления города Ташкента, ныне -пенсионер Зайтулла Палтаев, а также, директор Музея истории каракалпакской литературы имени Бердаха Шаригуль Пайзуллаева, народный артист Узбекистана и Каракалпакстана Нажимаддин Ансатбаев, преподаватель кафедры архитектуры КГУ Азиза Абекеева рассказали о жизненном и трудовом пути О.Торениязова, его вкладе в развитие архитектурно-строительной сферы республики и внесли соответствующие предложения по увековечению памяти архитектора.

В ходе вечера известный поэт Абилькасым Отепбергенов прочитал свои стихи, посвященные О.Торениязову. В рамках мероприятия в архитектурном факультете КГУ состоялись церемонии открытия инновационного учебного центра имени О.Торениязова и музея, презентация книги «Мен — архитектор Торениязов».

В этот же день в Каракалпакском государственном театре юного зрителя была организована концертная программа, посвященная 80-летию архитектора.

Его сын Максет Торениязов, от имени родных и близких, выразил искреннюю признательность организаторам за высокий уровень проведения памятного вечера.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.