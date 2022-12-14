Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:04:01, 14.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

8-10 декабря текущего года в Ташкенте прошел пятый по счету Суперкубок Узбекистана по волейболу среди женщин.

Чемпионки Узбекистана 2022 года подтвердили свое высоко реноме, победив команду Джизакского государственного педагогического университета с сухим счетом 3:0.

Наши волейболистки в очередной раз подтвердили свое лидерство в отечественном волейболе.

Из команды-победительницы Н.Рейимбаева признана MVP турнира, а А.Джолдасбаева — лучшей нападающей.

Они, с подругами по команде М.Юлдашевой, Н.Курановой, Г.Кулымбетовой, У.Толиевой, И.Ходжибаевой и Х.Таумуратовой, в очередной раз своими блестящими выступлениями подтвердили, что им в настоящее время нет равных в стране.

Тренером команды является известный волейболист А.Казаков.

И.Матеков,

корресподент ККИА.

 

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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