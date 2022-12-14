"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ 8-10 декабря текущего года в Ташкенте прошел пятый по счету Суперкубок Узбекистана по волейболу среди женщин. Чемпионки Узбекистана 2022 года подтвердили свое высоко реноме, победив команду Джизакского государственного педагогического университета с сухим счетом 3:0. Наши волейболистки в очередной раз подтвердили свое лидерство в отечественном волейболе. Из команды-победительницы Н.Рейимбаева признана MVP турнира, а А.Джолдасбаева — лучшей нападающей. Они, с подругами по команде М.Юлдашевой, Н.Курановой, Г.Кулымбетовой, У.Толиевой, И.Ходжибаевой и Х.Таумуратовой, в очередной раз своими блестящими выступлениями подтвердили, что им в настоящее время нет равных в стране. Тренером команды является известный волейболист А.Казаков. И.Матеков, корресподент ККИА. Сәне: 14.12.2022 10:43:12 1 мәрте оқылды