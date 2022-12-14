ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ
8-10 декабря текущего года в Ташкенте прошел пятый по счету Суперкубок Узбекистана по волейболу среди женщин.
Чемпионки Узбекистана 2022 года подтвердили свое высоко реноме, победив команду Джизакского государственного педагогического университета с сухим счетом 3:0.
Наши волейболистки в очередной раз подтвердили свое лидерство в отечественном волейболе.
Из команды-победительницы Н.Рейимбаева признана MVP турнира, а А.Джолдасбаева — лучшей нападающей.
Они, с подругами по команде М.Юлдашевой, Н.Курановой, Г.Кулымбетовой, У.Толиевой, И.Ходжибаевой и Х.Таумуратовой, в очередной раз своими блестящими выступлениями подтвердили, что им в настоящее время нет равных в стране.
Тренером команды является известный волейболист А.Казаков.
И.Матеков,
корресподент ККИА.