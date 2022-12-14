Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:03:55, 14.12.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Туризм

ВСТРЕТИМСЯ В МУЙНАКЕ

21 декабря  Муйнак снова станет символической туристической столицей Каракалпакстана — здесь  пройдет форум “Karakalpakstan Tourism Forum”,  организатором которого выступают  Генеральная  прокуратура  Республики Узбекистан, Совет  Министров Республики Каракалпакстан, Министерство туризма и культурного наследия и  хакимият Муйнакского района.

В рамках форума, а он  проходит в Каракалпакстане  впервые, запланированы  презентации туристического потенциала Нукуса и районов республикина примере Муйнакского района. Участников и гостей мероприятия ждут выставки, подготовленные  субъектами предпринимательства, занятыми  сфере туризма, «круглый стол» и встречи с экспертами, на котором будут обсуждаться проблемы отрасли и пути их решений. 

На пресс-конференции, организуемой  Министерства туризма и культурного наследия Каракалпакстана,  будут озвучены итоги уходящего года и  планы туристического сектора   на ближайшее будущее.

Запланирована организаторами и презентация интерактивной туристической карты “Welcome to Muynak” и онлайн-сувенирного  магазина www.yurtashop.uz. Они  были   разработаны  по инициативе и при  содействии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан с целью внедрения основ цифровой экономики в сферу туризма.

А.Аминова

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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