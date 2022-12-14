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Туризм

ВСТРЕТИМСЯ В МУЙНАКЕ

21 декабря Муйнак снова станет символической туристической столицей Каракалпакстана — здесь пройдет форум “Karakalpakstan Tourism Forum”, организатором которого выступают Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Совет Министров Республики Каракалпакстан, Министерство туризма и культурного наследия и хакимият Муйнакского района.

В рамках форума, а он проходит в Каракалпакстане впервые, запланированы презентации туристического потенциала Нукуса и районов республикина примере Муйнакского района. Участников и гостей мероприятия ждут выставки, подготовленные субъектами предпринимательства, занятыми сфере туризма, «круглый стол» и встречи с экспертами, на котором будут обсуждаться проблемы отрасли и пути их решений.

На пресс-конференции, организуемой Министерства туризма и культурного наследия Каракалпакстана, будут озвучены итоги уходящего года и планы туристического сектора на ближайшее будущее.

Запланирована организаторами и презентация интерактивной туристической карты “Welcome to Muynak” и онлайн-сувенирного магазина www.yurtashop.uz. Они были разработаны по инициативе и при содействии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан с целью внедрения основ цифровой экономики в сферу туризма.

А.Аминова