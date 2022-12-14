"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

В ОБЪЕКТИВЕ — СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Достижения техники предоставляют нам широкие возможности, поэтому сегодня каждый второй человек имеет навык сфотографирования.

Но среди нас есть люди, которые делают не селфи, а снимают людей для газеты. Фотографирование для печатного издания — это своего рода искусство. Причем, даже очень большое. Поэтому и существует целое направление - фотожурналистика. Ведь фото не только украшает материал, но дополняет его, придает больше содержания. И не случайно мы затронули эту тему.

Обычно мы пишем о журналистах только в наш профессиональный праздник. Но на этот раз мы решили рассказать об успехах нашего коллеги — фотокорреспондента Кабыла Бегимова.

Он пришел в редакцию детской газеты «Жеткиншек» в 2000 году после успешного окончания Нукусского строительного колледжа по специальности «Оператор ЭВМ». Подобный специалист был очень необходим этой газете для дизайна страниц издания. Поэтому его сразу приняли на работу.

Кабыл за эти годы смог оправдать доверие сотрудников редакции: занимался версткой детской газеты, творчески подойдя к своей работе. И ныне он плодотворно трудится здесь, параллельно выполняя обязанности фотокорреспондента, а также возглавляет профсоюзную организацию своей редакции.

Сейчас его фото украшают не только «Жеткиншек», но и другие газеты Каракалпакстана и Узбекистана, а также различные местные сайты. К.Бегимов старается делать свои снимки «живыми», придавая им особый смысл, точность и яркость.

— Для газеты требуется качественное фото, — говорит К. Бегимов. — Стандартные фото делают газету скучной. Самое важное — чтобы читатели отмечали работу фотокорреспондента. Пусть это будут снимки природы, отражение мира детства и другое. Я рад, что при жизни фотокорреспондента газеты «Еркин Каракалпакстан» Бердинияза Аллашева успел получить у него ценные уроки фотожурналистики. В настоящее время прислушиваюсь к советам известного фотокорреспондента газет «Вести Каракалпакстана» и «Еркин Каракалпакстан», ныне находящегося на заслуженном отдыхе Жумабая Жаксымуратова. Благодаря им, я смог найти свое место в профессии. Но это не означает, что я знаю все. Я никогда не перестану учиться качественно фотографировать, ведь наше время требует нового подхода. Особенно по работе со школьниками и молодежью в редакции газеты «Жеткиншек».

Он хочет, чтобы в объективе отражалась судьбы и мысли современников. Для этого не ленится изучать новые и современные методы подачи фото.

Как и другие сотрудники детской газеты, Кабыл старается внести свой вклад в дело воспитания достойных представителей подрастающего поколения нашей республики.

К. Бегимов вместе со спутницей жизни Жулдыз Даулетбаевой воспитывают троих детей.

Труд фотокорреспондента не остается без внимания. По случаю 80-летия газеты «Жеткиншек» в 2012 году он был награжден Почетной грамотой Каракалпакского отделения творческого Союза журналистов Узбекистана, в 2016 году стал победителем республиканского этапа конкурса «Ен уллы, ен азиз».

На днях в связи с 30-летием принятия Конституции Республики Узбекистан К.Бегимов был удостоен памятного знака «30-летие Конституции Республики Узбекистан».

Это достойная награда человеку, который делает свое дело ради блага печатного СМИ.

Х.ХАЛИЛАЕВА