"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

МЕРЫ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В осенне-зимний сезон особое значение приобретают массовая прививочная кампания, широкая разъяснительная работа, призванная пресечь распространение гриппа, других острых респираторных заболеваний.

В настоящее время такая работа проводится Каракалпакским управлением санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, его подразделениями на местах и соответствующими лечебно-профилактическими учреждениями. В частности, для врачей и медработников среднего звена лечебно-профилактических учреждений организовываются учебные семинары на темы профилактики, клиники, диагностики, лечения гриппа и других ОРЗ.

— Учитывая то, что пациентов с острой респираторной инфекцией в тяжелой форме, проходящих лечение в инфекционной больнице, перинатальных центрах, отделениях интенсивной терапии и реабилитационных отделениях, могут наблюдаться острая интоксикация, дыхательная, сердечная недостаточность, угроза развития ДВС синдрома, принято решение о дополнительном создании коечного фонда в количестве 377 больничных мест, — рассказывает заместитель начальника управления В.Абсаттарова. — А также вышеуказанные и детские лечебные учреждения оснащены пульсоксиметрами в количестве около 570 единиц. На станциях экстренной медицинской помощи сформирована 71 бригада для оказания помощи больным с симптомами ДВС синдрома и острой дыхательной недостаточности.

Возможность распространения нынешней коронавирусной инфекции наряду с гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями может оказать дополнительную нагрузку на деятельность системы здравоохранения. Поэтому созданы достаточные условия для осуществления безопасных прививок против гриппа в лечебно-профилактических учреждениях, временных пунктах прививок в производственных предприятиях, организациях. Например, при проведении прививочной кампании в 159 местах были организованы прививочные пункты с участием 220 врачей, 315 медицинских работников среднего звена, 242 дублеров и регистраторов. Кроме того, сформировано 144 мобильные бригады, создано 130 пунктов по лечению осложнений от прививок.

В предсезонный период борьбы с гриппом в республику были завезены 140075 доз вакцины «Grippolplus» и 1950 доз «OLVAXTAR-FLU». Ими, на безвозмездной основе, в первую очередь были привиты лица из «группы риска», то есть учителя общеобразовательных школ, медицинские работники, воспитатели и воспитанники дошкольных образовательных учреждений, контингенты домов милосердия, Дома малютки, специальных школ-интернатов.

В рамках прививочных мероприятий управлением и его подразделениями ведется беспрерывная работа по оказанию практической и методической помощи при иммунизации населения. При хранении вакцин и их доставке в пункты назначения строго соблюдаются правила «цепочки холода».

Среди населения, в том числе работников различных отраслей, проводится широкая разъяснительная работа по медицинской и экономической целесообразности получения прививки от гриппа.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

А.Жиемуратов,

ККИА.