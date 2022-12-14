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Постановление и его исполнение

НОВЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ В ШУМАНАЕ

В ходе рабочей поездки в Шуманайский район Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев указал на факт отставания хода строительства здания Центра культуры от утвержденного графика.

На днях в районе состоялась церемония торжественной сдачи в эксплуатацию объекта, в которой приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии Е.Джуманазаров, хаким района Б.Янгибаев, представители сферы культуры и широкой общественности.

Как известно, постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4038 от 28 ноября 2018 года «Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан» предусмотрено образовать Центры культуры на базе центров культуры и отдыха населения в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.

За относительно короткий срок строителями ООО «Аскар-акфа» выполнен капитальный ремонт здания.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан