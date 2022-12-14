БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ «МЕХИР ХАРЕКЕТИ»
Группа представителей Министерства по поддержке махалли и старшего поколения Республики Каракалпакстан в составе министра С.Турманова и его заместителей Т.Абдижаббарова и М. Бабаниязова посетила Шуманайский район, где навестила семьи с тяжелыми условиями жизни в сельских сходах граждан «Кетенлер», «Диханабад» и «Айбуйир».
Гости преподнесли семьям наборы продуктов питания, разнообразную одежду, товары домашнего пользования и десять тонн угля. Ими также принято решение о капитальном ремонте трех жилых домов, находящимся в запущенном состоянии.
— Я многолетний житель «Диханабада». В праздничные дни руководители района и схода граждан регулярно оказывают материальную поддержку малоимущим семьям. Сегодняшние гости из Нукуса привезли зимнюю одежду, что очень кстати в эти морозные дни. Выражаю им огромную благодарность, — говорит житель села Е.Реджепов.
Мероприятия в рамках «Мехир харекети» («Движение милосердия») продолжаются.
А.Жиемуратов,
ККИА.