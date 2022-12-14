"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ «МЕХИР ХАРЕКЕТИ»

Группа представителей Министерства по поддержке махалли и старшего поколения Республики Каракалпакстан в составе ми­нистра С.Турманова и его заместителей Т.Абдижаббарова и М. Бабаниязова посетила Шуманайский район, где навестила семьи с тяжелыми условиями жизни в сельских сходах граждан «Кетенлер», «Диханабад» и «Айбуйир».

Гости преподнесли семьям наборы продуктов питания, разнообразную одежду, товары домашнего пользования и десять тонн угля. Ими также принято решение о капитальном ремонте трех жилых домов, находящимся в запущенном состоянии.

— Я многолетний житель «Диханабада». В праздничные дни руководители района и схода граждан регулярно оказывают материальную поддержку малоимущим семьям. Сегодняшние гости из Нукуса привезли зимнюю одежду, что очень кстати в эти морозные дни. Выражаю им огромную благодарность, — говорит житель села Е.Реджепов.

Мероприятия в рамках «Мехир харекети» («Движение милосердия») продолжаются.

А.Жиемуратов,

ККИА.