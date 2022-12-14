"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Орынбаев встретился с работниками Тахиаташской ТЭС, которые самоотверженно трудятся для поддержания стабильности в энергосистеме и обеспечения населения электроэнергией.

Сегодня ведется эффективная работа по обеспечению бесперебойного электроснабжения жителей региона Приаралья, и вклад в это дело работников Тахиаташской ТЭС неоценим.

В ходе встречи Председатель Жокаргы Кенеса ознакомился с деятельностью станции и условиями, созданными для работников.

Согласно плану, выработка электроэнергии на ТЭС составляет 13,1 миллиона кВтч в сутки, на сегодняшний день два энергоблока и две парогазовые установки вырабатывают около 17,5 миллиона кВтч электроэнергии в сутки.

Холодная погода увеличивает спрос на электроэнергию, поэтому в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону предприятием определены конкретные задачи по постоянной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования. В частности, для обеспечения качественной и бесперебойной подачи вырабатываемой электроэнергии в высоковольтные сети было отремонтировано техническое оборудование. На предприятии также организовано круглосуточное дежурство работников.

В ходе встречи была выражена благодарность сотрудникам предприятия, которые усердно трудятся для бесперебойного обеспечения электроэнергией населения в морозные зимние дни, им также вручена почетная грамота Жокаргы Кенеса.

На предприятии принимаются все меры для предотвращения проблем с электроэнергией.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр. УзА.